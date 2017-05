Paro médico afecta y desespera a pacientes

Ana Mendoza, que a principio de mes consiguió una ficha para que el reumatólogo del hospital Japonés la atienda el 17 de mayo, ayer se topó con el paro médico de 48 horas en rechazo del decreto 3091, que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud.

Cuando solicitó información, le indicaron que debe retornar el 31 de mayo para que la reprogramen para el próximo mes.

La misma situación vivió Esther Aguayo (62) en el hospital San Juan de Dios, que llegó de una comunidad por Pailón. Acudió a su chequeo mensual porque tiene problemas cardiacos. Se apuró a buscar asistencia porque la noche del martes se fatigó y tuvo que ir hasta Pailón, donde le pusieron oxígeno y la estabilizaron. “Yo tengo problemas del corazón y ahora no encuentro atención, todo esto perjudica”, reclamó.

Son cientos los dramas que ayer vivieron los pacientes en busca de atención y se encontraron con este paro, que se acata a escala nacional.

Justifican la medida

El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, informó de que la medida se mantiene mientras no reciban alguna instrucción del Consejo Nacional de Salud, y advirtió que si no se logra un diálogo con el Ministerio de Salud, no descartan el paro de 72 horas y movilizaciones.

“Pedimos disculpas a la población, pero también pedimos un diálogo a la ministra”, expresó, al indicar que se reforzó la emergencia para paliar la atención en hospitales por el paro nacional.

Explicó que la medida se acata en todo el sistema de salud, es decir médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapia, kinesiólogo, sicólogos, trabajadoras sociales de hospitales públicos y de la seguridad social.

Piden la anulación del decreto que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, que regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de Salud, y consensuar la ley general de salud. “Es inconstitucional”, apuntó.

La ministra cuestiona

Al respecto, la ministra de Salud, Ariana Campero, siguió de cerca el primer día del paro y, en contacto con EL DEBER desde La Paz, dijo que se cumplió de forma parcial, aunque con mayor fuerza en el eje troncal.



Calificó de política esta medida, que la considera un perjuicio para el pueblo. Cree que es una medida ‘enmascarada’ porque asegura que los médicos no protestan por el decreto de fiscalización, sino por la implementación del certificado médico gratuito. Demandó a los galenos la rendición de cuentas de los recursos que recaudaron por este concepto desde hace 46 años.

Según Campero, el Ministerio de Salud se mantiene abierto al diálogo, porque fueron los médicos los que abandonaron las mesas de trabajo. También señaló que se ha solicitado informes para declarar ilegal el paro médico. Agregó que si los médicos consideran inconstitucionales estos decretos, deben ir por la vía legal y presentar un recurso de inconstitucionalidad