Paro de trabajadores de salud prolonga la espera de enfermos por atención

La consulta externa en hospitales públicos cruceños no logró ser restituida, pese a la decisión de los médicos de suspender el paro indefinido y retornar a sus fuentes de trabajo, toda vez que los trabajadores de salud continúan con la medida, por lo que la programación de consultas y otros servicios administrativos siguen paralizados. Entre tanto, en los centros de la seguridad social la asistencia se reactiva lentamente.

En el hospital San Juan de Dios, varios pacientes llegaron ayer en busca de atención médica, la mayoría eran personas que en días de paro estuvo haciéndose atender en Emergencias o que tiene familiares hospitalizados. Ayer los pacientes tuvieron que lidiar con las habituales filas largas que se registran debido a que no hay consulta externa.

“Aún no hay atención. Es una pena porque hay mucha gente que está esperando que se regularice la atención en la consulta externa”, dijo Juan C., un paciente que fue operado durante el paro y que ayer fue a curación.



“En Emergencias atienden, pero hay que esperar porque dan prioridad a los que están más grave”, expresó Remedios Quispe, que esperaba noticias de su sobrino que ingresó el miércoles con golpes y que debido a su estado, fue atendido de inmediato.



Allí también estaba Beatriz G., que tiene a su mamá en estado grave, a quien primero tuvieron que llevar a una clínica privada debido al paro en los hospitales. “Gastamos un montón de plata y luego tuvimos que venir a esperar aquí hasta conseguir espacio”, contó Beatriz.



Otra mujer dijo que su hijo presentó problemas intestinales, que fueron atendidos como algo pasajero cuando en realidad se trataba de un problema serio. “Estuvo con dolores, primero lentos y luego más fuertes hasta que un día no aguantó más. Se le había perforado el intestino. Lo llevamos a una clínica, donde tuvieron que hacerle una limpieza”, contó la mujer. “Gastamos Bs 10.000 y ya no teníamos más. Así que lo hemos llevado a mi casa. Ahora estamos esperando que se normalice la atención para traerlo al San Juan de Dios”, indicó.



A la familia de Wálter Echenique le fue mejor en estos días de paro, pues su hermano que ingresó por emergencia, derivado de Camiri, fue sometido a una intervención intestinal sin mayores dificultades.



Su caso no fue la regla durante la huelga, ya que los pacientes que provenían de las provincias eran los más perjudicados, toda vez que muchos llegaban con la esperanza de ser atendidos y acababan gastando sus pocos recursos, sin conseguir asistencia.

Asistencia a medias



Hasta el hospital Obrero de la Caja Petrolera de Salud (CPS) también llegaron pacientes, pensando que la consulta externa se había restituido; sin embargo, solo se entregaron algunas fichas y, hasta las 11:00, los pocos que lograron su pase a la consulta seguían esperando por atención. Cuando se acercaban a preguntar si habría atención, personal de informaciones les pedía volver el lunes.



Entre los que consiguieron una ficha estaba Julia Cerezo (60), que había madrugado para hacerse atender con el cirujano vascular. Contó que su médico la llamó para informarle de que el paro había sido suspendido. Cerezo dijo que hace un mes, en pleno paro, también fue al hospital para hacerse su control y recibir su medicación para el corazón. Aseguró que fue atendida rápidamente.



Jaime Égüez logró conseguir una ficha para el alergólogo, pero en el consultorio del médico le pidieron retornar el lunes porque los galenos estaban en reunión. Égüez tuvo crisis de alergia durante el paro y en Emergencias solo le dieron medicación paliativa. “Estaba esperando que se regularice la consulta externa para que me atienda el especialista”, manifestó el hombre.



Sobre la atención, el presidente del Colegio Médico Departamental, Henry Montero, indicó que esta será regularizada una vez que los trabajadores de salud suspendan sus medidas, aunque los galenos harán lo posible por dar asistencia según sus posibilidades.

Montero agradeció a la población que entendió la demanda del sector y se sumó a las movilizaciones.



Según el dirigente, los galenos continuarán participando de las movilizaciones que defina la Coordinadora departamental, a la cabeza del Comité pro Santa Cruz, para pedir la anulación del nuevo Código del Sistema Penal y, entre otros, la defensa de la votación del 21 de febrero de 2016.

Los médicos de Santa Cruz eran los únicos que mantenían el paro indefinido, pues los del resto del país suspendieron la medida al cumplirse 47 días y tras la anulación del artículo 205 del Código del Sistema Penal. Dicho artículo determinaba sanciones para la mala práctica profesional.

Siguen en paro



Los trabajadores de salud, en asamblea general, decidieron continuar con el paro nacional indefinido. Roberth Hurtado, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, dijo que la medida continuará porque el sector no ha sido tomado en cuenta por el Gobierno en los acuerdos con los médicos y porque el sueldo de diciembre les llegó con descuentos.

Cronología

Se inicia el paro

El 23 de septiembre de 2017, el Colegio Médico de Bolivia declara un paro nacional indefinido en rechazo al art. 205 del nuevo código penal y al DS 3385.



Se aprueba el código

El 14 de diciembre de 2017, el Senado, con más de dos tercios de votos, aprueba el Código del Sistema Penal, incluyendo el art. 205, que sanciona la mala práctica.



Norma promulgada

El 15 de diciembre de 2017, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, promulga el nuevo Código Penal, lo que desata la furia de los médicos y otros sectores.



Evo Morales cede

El 4 de enero de 2018, el presidente Evo Morales, al cumplirse 44 días de paro, solicita al Legislativo que derogue el art. 205 y que revise los arts. 293 y 294.



Acuerdo

El 8 de enero, al cumplirse 47 días de paro, el Colegio Médico de Bolivia suspende la medida; sin embargo, los galenos de Santa Cruz deciden continuar.



Suspende el paro

El 18 de enero los galenos de Santa Cruz deciden suspender el paro de actividades, pero continuarán apoyando las movilizaciones.