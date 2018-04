A las dos de la madrugada sonó el despertador que había programado Juan Romero para levantarse e ir hasta Migración a tramitar la renovación de su pasaporte que se había vencido. Un día antes, un familiar le había advertido que mientras más temprano mejor, de lo contrario no encontraría ficha. Cargado de temor, Juan con un toco, un termo con café y una botella de agua llegó a las 2:30 de la madrugada a Migración, ubicada en la calle Sucre y Potosí.



Se sorprendió al llegar, pues a esa hora ya había 10 personas en la fila que dormían en el piso sobre cartones y frazadas. Pero mayor fue su sorpresa cuando amaneció y se acercaba la hora de que el personal de Migración entregue las fichas oficiales (porque hay otras que distribuyen los que venden puestos) para ser atendido de acuerdo al orden de la fila, estas vendieron sus puestos por Bs 150 a otras que acababan de llegar.



Cansado, desvelado, con hambre y discutiendo con algunas personas que quieren ingresar sin haber hecho fila, típico de la viveza criolla, ingresó con la ficha número 18, a esperar su turno para que lo llamen en una de las dos ventanillas, las otras dos son para personas embarazadas y de la tercera edad. La sala donde esperó que lo llamen estaba atestada de gente. A las 11 de la mañana concluyó su trámite. Ahora debe esperar cuatro días para recoger su pasaporte y rogar que el sistema no sufra daños, a fin de que la espera no se haga más larga. Este es solo uno de los tantos testimonios llenos de rabia e impotencia que se puede recoger en la oficina de Migración Santa Cruz.



“El trámite es burocrático, engorroso y caótico, y en mi caso era solo renovación, cómo será solicitar por primera vez, y la atención de los funcionarios deja mucho que desear, te hacen sentir que te hacen un favor”, dijo Romero Terrazas.

Dos causas que embroman



El director de Migración, Henry Baldelomar, reconoce que hay problemas y justifica que esto se debe a dos situaciones. “Sí, efectivamente hay algunas dificultades que se están advirtiendo y esto es la concurrencia de dos factores”, dijo. El primero es de orden tecnológico y está asociado al cumplimiento de normas internacionales que el Estado boliviano está obligado a cumplir, como el pasaporte con chip, que este año será una realidad.



Esto implica migrar del actual sistema Emisión de Pasaportes (Emipas), de lectura mecánica que cumplan con las normas y recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), a otro mucho más moderno que incorpora nuevos procedimientos de acuerdo a los requerimientos de la OACI, como por ejemplo, la huella digital de los 10 dedos de la mano y el registro de la firma digital, entre otras medidas de seguridad.



A decir de la autoridad pública, no ha resultado fácil migrar de un sistema a otro, pues este proceso ha generado algunas dificultades tecnológicas que implican encarar ajustes y al mismo tiempo continuar con la atención al público.



El segundo factor radica en la demanda extraordinaria que actualmente registra Migración, debido a que muchos de los bolivianos que residen en el exterior necesitan renovar sus pasaportes para realizar trámites de estadía en los países que residen. Un ejemplo de esto es Chile, que ha establecido el 18 abril como fecha de vencimiento de la amnistía y los compatriotas que necesiten adecuarse a las políticas migratorias internacionales, deben tener un pasaporte actualizado.



A la elevada demanda se suma la de algunos ciudadanos de otros departamentos del país, como Cochabamba, Chuquisaca y Tarija que se trasladan hasta la capital cruceña para tramitar su pasaporte. A esta lista le sigue la demanda interna habitual que concurre por motivo de turismo, salud y estudios. Antes se atendían entre 160 y 170 solicitudes diarias, ahora la cifra subió a 300 solicitudes, situación que rebasa la capacidad instalada de atención de la institución gubernamental.



“En los últimos tres años hemos podido absorber las solicitudes con la capacidad institucional que tenemos, ahora con 300 solicitudes, naturalmente no podríamos tener 300 ventanillas, tenemos solo ocho, que permiten emitir 160 pasaportes, pero con la demanda adicional se ha hecho más lento el procedimiento”, remarcó y agregó que además se suma el hecho de que la gente no está habituada a la huella digital de los 10 dedos, requisito que actualmente está vigente, en el marco de los cambios que exigen mayor seguridad de este documento, lo que se añade a la lentitud del procedimiento.

Admite cobros y fichas



El director de Migración reconoció que existen personas que venden puestos y que entregan tickets improvisados, situación que no está autorizada por la institución. Dijo, mientras mostraba algunas fichas confiscadas, que se ha procedido a retirar a las personas que venden puestos y que se les ha advertido y filmado.



“Desplegamos acciones, pero evidentemente algunos se nos escapan, lamentamos que hayan ciudadanos que tengan ese propósito; para evitar eso en persona entregó fichas por la noche, pero no podría estar hasta altas horas, aquí recurrimos a la integridad moral de las personas y la cultura ciudadana donde no se pretenda aprovechar de la necesidad de un tercero”, subrayó.

Niega que pasaje sea requisito para otorgar pasaporte



Ante las quejas de algunas personas que aseguran que en Migración se les exige la presentación del pasaje de avión como requisito para tramitar o renovar el pasaporte, el director de la institución en Santa Cruz descartó dicha situación.



“Las personas que quieran renovar deben presentar todos los requisitos, los cuales son revisados estrictamente y el pasaporte se les entrega en la fecha indicada y, si hay un problema de salud, por ejemplo, se les da prioridad”, subrayó.



Por otra parte, sobre el cambio de formato del pasaporte, al cual se le incorporará un chip, indicó que desde julio de este año se espera emitir los pasaportes con esta tecnología y agilizar el procedimiento, ya que estará instalado el nuevo sistema para otorgar este documento, que respalda el Estado boliviano para que sus ciudadanos viajen a otros países y no tengan problemas.



La autoridad también aclaró que no se puede hacer el pago del valorado anticipadamente, como reclaman algunos solicitantes, y presentarlo junto con los requisitos, ya que primero se debe revisar en el sistema, si la persona que solicita el pasaporte no tiene problema de arraigo o algún lío migratorio y recién se da inicio al trámite como tal.