Después de que la Dirección Departamental de Educación (DDE) anunciara que las clases serán normales el miércoles 21 de febrero, pese al paro cívico convocado por el Comité Pro Santa Cruz, la junta de Padres de Familia de Santa Cruz anunció que no enviarán a sus hijos a los establecimientos escolares.

Marcel Solís, presidente de la Junta de Padres de Familia de Santa Cruz, manifestó que acatarán el paro cívico del 21 de febrero y que se emitió una circular a todas las juntas de padres de los diferentes distritos pidiendo no enviar a sus niños a las escuelas, para precautelar su seguridad, toda vez que no habrá transporte público ese día.

"No vamos a enviar a nuestros hijos al colegio, vamos a respetar la decisión del Comité Cívico. Los profesores y directores podrán ir para no ser sancionados por la DDE, pero los padres hemos tomado la decisión de no enviar a nuestros hijos al colegio", afirmó Solís.

Salomón Morales, director del DDE pidió a los profesores y directores de las diferentes unidades educativas del departamento, dar cumplimiento al calendario escolar, que se aprueba en cada inicio de gestión y continuar con sus labores.

El transporte público acatará el paro

Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico, anunció esta tarde que más de 24 sectores, entre ellos el transporte urbano, libre y pesado, ha confirmado su adhesión al paro cívico del miércoles.