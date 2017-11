Pablo Ramos y su esposa utilizaban como palos blancos a sus familiares

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tras una larga indagación, en sus conclusiones establece que Pablo Ramos Lima, excandidato del MAS y presidente del club Real América, y su esposa Yesenia López Sánchez, utilizaban como palos blancos a sus familiares, con el único fin de encubrir la procedencia de sus bienes a través de transferencias a terceros, entre los que también figuran allegados y empleados a los que hacían parte de la creación de empresas ficticias y otros que generaban grandes movimientos económicos dudosos.

Las conclusiones de la investigación antinarcóticos indican que algunas de las personas que esta pareja utilizó para hacer movimientos que afirman eran ilícitos son el progenitor de Ramos, el hermano y la madre de López y un par de empleados del dirigente de fútbol.

La acusación para llevar a juicio a esta pareja, donde Ramos está preso y López declarada rebelde, fue presentada y firmada por el coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Freddy Guzmán.

El Tribunal Sexto de Sentencia recibió la acusación y fijó para el 15 de noviembre el inicio del juicio oral por los delitos de transporte de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, investigación que comenzó en marzo de 2014 y concluyó en abril de este año.

Una persecución policial

La Felcn registra que la madrugada del 16 de marzo de 2014 ya hacían seguimiento a la pareja Ramos y López por actividades relacionadas al narcotráfico.

Ese día una patrulla detecta una camioneta con placa 2871-KHP, en la avenida Monseñor Rivero. Antes de ser requisada los ocupantes escapan y se inicia una persecución hasta la carretera a Warnes.



El vehículo fue detenido por disparos que realizaron los agentes a las llantas del rodado y sus ocupantes, Pablo Ramos y Yesenia López, fueron detenidos y en su poder se les encontró 14 gramos de cocaína y 4 gramos de marihuana. Al siguiente día fueron llevados a una audiencia cautelar y la jueza Valeria Salas Hurtado los favoreció con la libertad irrestricta.



El motorizado tras un aspirado dio positivo y quedó incautado, además de otros objetos como teléfonos celulares y dinero en bolivianos y en dólares.

Las mentiras descubiertas



La UIF, de la Felcn, en las conclusión de su análisis que forma parte de la fundamentación de la acusación que ahora tiene el tribunal que los juzgará, detectó mentiras que ambos dijeron para justificar jugosos movimientos económicos.

En su informe se señala que Pablo Ramos Lima crea empresas con un fin que no es cumplido en el tiempo, ya que en sus declaraciones indicaba haber quebrado pese a que existen movimientos financieros de dudosa procedencia. Asimismo, conforma empresas a nombre de terceros como testaferros de sus bienes, como pasó con la firma que lleva el nombre de su pareja y que nació con un capital de Bs 1,2 millones.



De la misma manera las pesquisas permitieron descubrir que las empresas que dice Ramos le generaron los recursos con los que adquirió bienes que ponía a nombre de otros, están inactivas o fueron depuradas, por lo que no pudieron evidenciar alguna fuente lícita que respalde los altos movimientos económicos del procesado.



Este mismo tipo de afirmaciones se pueden leer en las conclusiones de la investigación financiera de la Felcn respecto a Yesenia López, que en sus cuentas bancarias tenía depósitos de sus familiares, pese a que en las declaraciones que ellos dieron en enero de este año, todos indicaron que nunca hicieron esas transacciones.

Detención de Pablo Ramos



Pablo Ramos y su esposa, acusados formalmente según la Fiscalía no se presentaron y fueron declarados rebeldes. Ante esta situación el tribunal sexto emitió mandamiento de apremio pero ellos no eran ubicados por la Felcn.



Sin embargo el hombre fue detenido y enviado a la cárcel de Palmasola por orden de un juez de familia ante una demanda de pensiones por su ex esposa. El miércoles pasado pagó todo y cuando realizaba los trámites para salir de la cárcel de Palmasola, los policías observaron que tenía en su contra un mandamiento de aprehensión emitido por un Tribunal de Sentencia por delitos relacionados al narcotráfico. Debido a esto fue llevado ante ese tribunal, que ordenó su detención preventiva en la cárcel. En la audiencia frente a los jueces, Pablo Ramos negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró todos sus bienes fueron adquiridos de forma lícita, con dineros que acumuló cuando se hacía cargo de la distribución del desayuno escolar en Warnes.

A juicio oral en 10 días

Sus descargos



El tribunal sexto dio 10 días de término de acuerdo a norma para que Pablo Ramos presente sus pruebas de descargo. Luego se instalará el juicio oral por narcotráfico en su contra.

su esposa, rebelde y buscada



Yesenia López Sánchez esposa de Pablo Ramos, fue declarada rebelde al no habese hecho presente a los requerimientos de la justicia y de la

Fiscalía. Tiene mandamiento de apremio y es buscada. En ningún lugar es habida, pero la Fiscalía de Sustancias Controladas confirmó que se intensifican las acciones en procura de su paradero para que responda ante la justicia.