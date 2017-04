Otra universitaria se suma a la huelga

Hace 3 horas

La estudiante María José Herrera se plegó ayer, al final de la tarde, a la huelga de hambre que inició horas antes la universitaria Sara Vásquez en el Rectorado, denunciando persecución política en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).



Vásquez asegura que no levantarán la extrema medida hasta que el rector, Saúl Rosas, no desista del proceso contra los estudiantes de la ‘U’ por la toma de la universidad y mientras Peter Erlwein Beckhauser, detenido por este proceso, siga preso en Palmasola.



Rosas pide la liberación

El rector Saúl Rosas, en conferencia de prensa, comunicó que presentó un memorial solicitando que Erlwein pueda ser excarcelado para que se defienda del proceso en libertad.



El documento fue presentado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, donde solicita se tenga presente los fundamentos de hecho y de derecho y se considere la posibilidad de sustituir la detención preventiva en favor del imputado Peter Erlwein Beckhauser, para que pueda asumir su defensa en libertad, el mismo que desde el pasado lunes guarda detención en Palmasola.

La estudiante Vásquez asegura que el rector no reconoce que es denunciante en este proceso y agregó que la autoridad se adhirió a la demanda que en primera instancia presentó la Policía por agresiones y destrozos