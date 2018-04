Cinco horas después de que el informe final sobre el accidente del vuelo de LaMia se conociera en todo el mundo, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una conversación rápida con EL DEBER, dijo que desconocía la información y pidió ponerse al tanto de lo descrito en el informe para hacer algún comentario.

Claros es el titular de la cartera de Estado de la cual dependen las instituciones e instancias gubernamentales que tienen que ver con los servicios de apoyo y control a las operaciones aéreas en el país, que han sido aludidas dentro de las recomendaciones que hace el informe final de Aerocivil Colombia.

El periodista deportivo brasileño Rafael Hensel, uno de los seis supervivientes del accidente, dijo que él siempre sospechó que había problemas con el combustible de la nave y recordó que nunca fueron informados, como pasajeros, de lo que estaba ocurriendo con el avión.

“Lo que yo siempre he indicado es que debemos tener justicia criminal y financiera por lo que ha sucedido, principalmente en contra de las autoridades que autorizaron el vuelo de Santa Cruz a Colombia, que autorizaron el vuelo de Santa Cruz a Medellín. No es posible tamaña irresponsabilidad para autorizar un vuelo con esa cantidad de combustible. Siempre he dicho que muchas familias necesitan ayuda por lo ocurrido, para mí las autoridades son tan responsables como la empresa aérea, porque permitieron que un vuelo saliera en esas condiciones”, remarcó el superviviente.

Las recomendaciones

Como lo aclararon las autoridades que hicieron la presentación del informe, el resultado ha sido entregado a los países que participaron de la investigación y sus recomendaciones deben ser aplicadas en los sistemas aeronáuticos para evitar futuros nuevos siniestros.



En lo que respecta a Bolivia, Aerocivil Colombia indica que se deben revisar los procedimientos y las políticas que no detectaron la realización de vuelos de la empresa LaMia, quizás con problemas de combustible iguales a los que acabaron en desastre.



También se pide que se haga el fortalecimiento sobre los procedimientos para el control y la autorización de vuelos chárter, mejorar los procesos de certificación de los servicios de los controladores aéreos, recomendación que se hizo a causa de la controversia que surgió en el país, debido a la autoridad y las responsabilidades que debían tener los oficiales de control aéreo, como era el caso de la señora Celia Castedo (ahora refugiada en Brasil), para definir con claridad si tienen o no la potestad de parar los vuelos que son observados.



Otra de las recomendaciones más generales que hace la comisión investigadora es que le piden a la OACI (el ente de control mundial de aeronáutica civil) revisar la normativa sobre los vuelos chárter y orientar a los operadores sobre los procedimientos.

Otros detalles

Desde chapecó

La Asociación de Familias y Amigos del Vuelo de Chapecoense, a través de su abogado Josemir Oliveira, indicó que no encontraban mayores novedades en el informe final colombiano y detalla que pedirán a sus técnicos analizar el caso y luego emitir un pronunciamiento oficial. Además, adelantan que pedirán informes sobre LaMia a Bolivia y Venezuela.



Para los controles

Se recomienda también a las firmas que coadyuvan en los controles aéreos en el país revisar sus disposiciones.