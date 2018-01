“Apuntamos a que haya menos restricciones (para acceder al indulto) para las madres que son cabezas de familia o que tienen hijos no reconocidos por sus padres”, explicó el defensor del Pueblo, David Tezanos, sobre el tratamiento de una nueva ley de indulto en esta gestión que pretende descongestionar las cárceles.

Según datos de Régimen Penitenciario, de todos los privados de libertad que se han beneficiado entre 2013 y 2016, un 25% son mujeres. Cabe señalar que las féminas representan el 8% de la población carcelaria del país. Asimismo se gestiona beneficiar a más adultos mayores y discapacitados, al ser los sectores más vulnerables.

Para ello, Tezanos ya se reunió con el presidente Evo Morales e indicó que se está trabajando con el Poder Judicial y Régimen Penitenciario, dada la importancia de la temática que, según Tezanos, ha permitido contener el número de privados de libertad en el país, aunque sigue el hacinamiento.

Sin embargo, el defensor cree que en los últimos años se empezaron a aplicar candados excesivos en la norma, por lo que planteará un nuevo indulto con similares características al de años anteriores, especialmente el de 2014, que permitió beneficiar a más personas, 1.733.

Esta posición es compartida por el decano del Tribunal Superior de Justicia, Jorge von Borries, quien considera que los requisitos para el indulto han sido tan estrictos que pocas personas han conseguido salir de las cárceles. “No es cuestión de la ley, sino de la forma de tramitar el indulto, eso hay que cambiar”, aseveró.

Al respecto Zenón Rodríguez, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, recurrió al dicho “hecha la ley, hecha la trampa”, para explicar que con el indulto se beneficiaron algunas personas pese a haber cometido delitos para los que estaba restringido el beneficio y que por esto la ley se fue haciendo cada vez más restrictiva.



A su vez, el fiscal departamental Freddy Larrea se enfoca en el hecho de que esta y otras leyes tienden a descongestionar las cárceles, hacinadas por la retardación de justicia. Por otra parte, apuntó que ayuda a disminuir la carga procesal de la Fiscalía.

En este punto Tezanos hace una sugerencia, la de concatenar la ley de indulto con las jornadas de descongestionamiento carcelario con la finalidad de evitar el colapso del sistema carcelario nacional.

Sin embargo, también apunta que deben ser vigilantes de los procesos, puesto que pueden haber casos de mala aplicación, corrupción e injusticia. “He visto centenares de casos de aplicación injusta de penas como el de un banco contra Marcelo Urbach y otros donde se aplica la norma penal como chantaje y extorsión; casos civiles como no devolver un anticrético que lo tergiversan como estafa y otros en que los querellantes corrompen autoridades fiscales y judiciales para obtener detenciones o condenas de inocentes”, dijo.

Reincidencia



“El decreto debe ser oportuno, eficaz y aplicable mayormente a los más frágiles e indefensos, los que no tienen recursos ni acceso a la defensa”, señala el exjuez Luis Jaime Cruz, esto en referencia a que conoce de casos en que el beneficio del indulto ha sido aplicado a personas que no calificaban. Por ello, señala, se debe buscar un equilibrio entre la revisión cuidadosa y la aplicación rápida para que la burocracia no termine desalentando al privado de libertad.

Según Tezanos, se han dado casos de reincidencia pero en hechos menores, aunque el porcentaje es muy bajo.

Datos sobre el indulto

Beneficiados y no incluidos

Los mayores beneficios son los de casos como violencia intrafamiliar, lesiones, hurtos, robos simples, conducción peligrosa, estafas menores, microtráfico de drogas, entre otros. No pueden acceder los que tienen delitos contra la vida, corrupción, contrabando, trata y tráfico de personas, robo agravado y otros.



Beneficiados

Un 37% (5.899) de los privados de libertad del país han sido beneficiados con el indulto entre 2013 y 2016.