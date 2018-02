No hay atención en el Sinec y el lío se agrava por querellas

Las puertas de la consulta externa del Seguro Integral de Salud (Sinec), ubicada en la calle España y Cuéllar, abrieron ayer, pero no se reanudó la atención a los asegurados porque el conflicto continúa y, más bien, tiende a agravarse por las nuevas demandas penales que presentó la ex gerenta Carola Áñez contra el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Sinec, Tommy Antelo, y otros funcionarios del seguro.



Según Áñez, la demanda que presentó es porque Urenda encabezó el jueves la toma del Sinec sin tener competencia en ese seguro, mientras que Antelo avaló ese acto por lo que los responsabiliza de posibles pérdidas de equipos y documentación de dichas oficinas.

La protesta

Ayer por la mañana, un grupo de asegurados, al mando del presidente de Control Social del Sinec, Carmelo Villagrán, y en presencia de un notario de fe pública, abrió las puertas de la consulta externa y pidió al nuevo gerente del Sinec, Gilberto Pardo, que convoque a médicos voluntarios para que desde el miércoles se reanuden los servicios a favor de los 15.000 asegurados del Sinec.



La apertura de las puertas se inició en un clima tranquilo y sin sobresaltos, pues en esos predios solo estaban los asegurados y los funcionarios de la entidad aseguradora. Los afiliados ingresaron a los predios, se sentaron en las sillas, sacaron sus carné de asegurados y, a gritos, pidieron que se atienda a los enfermos, considerando que desde diciembre no hay atención en la consulta externa.



Mientras tanto, cuadras más adelante, en el área administrativa del seguro, situada en la calle España y Buenos Aires, un grupo de asegurados inició su marcha rumbo a la plaza 24 de Septiembre. En el trayecto, identificaron al exbarra brava de Oriente Petrolero Ángel ‘Chichi’ Pérez y a otros hombres, que supuestamente resguardaban la seguridad de la doctora Áñez y de su abogado.



La presencia de estas personas molestó a los asegurados, que de inmediato pedían que salgan del lugar. Hubo gritos, empujones y amagues de peleas entre miembros de los dos bandos. “Hay infiltrados, han traído gente violenta para que nos agredan”, gritaban algunos. Policías que estaban en el lugar tuvieron que intervenir y retirar a más de seis sujetos, entre ellos al barrabrava, porque no tenían nada que ver en el lío.

Al final en la consulta externa continúan sin atender a los pacientes y dos bandos enfrentados.

El testimonio

Quejas de los trabajadores

Lucy Lenny Villalba, trabajadora del Sinec, contó que en la gestión de la exgerenta Carola Áñez los funcionarios de esa entidad fueron maltratados e impedidos de cumplir con sus obligaciones. “Ella tomaba lista, nos hacía formar una fila y a los que no fuimos contratados por ella, nos llamaba extrabajadores”, expresó la mujer.



El aporte desapareció

María Lucía Gutiérrez contó que cuando se fundó el Sinec, los trabajadores de ex Cordecruz aportaron $us 3 millones y ahora no tienen atención.