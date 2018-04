No es solo el tráfico; la limpieza y el trato afligen a usuarios de micros

Tuvieron que llegar organismos internacionales, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), para poner paños fríos en un problema que no es nuevo para Santa Cruz y que el municipio cruceño “viene archivando”, según ciudadanos y dirigentes del transporte público, sector que sigue siendo observado como la asignatura pendiente en ‘la ciudad de los anillos’.

Una investigación académica realizada por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) refuerza este punto de vista y expone que el transporte público solo es apreciado por su costo accesible y cómo la ciudadanía le baja el pulgar a otros ámbitos como la seguridad, la comodidad, la limpieza o el estado de los vehículos, a diferencia de otros medios como los taxis que reciben una puntuación más uniforme.

El especialista en estadística y líder del estudio, Alberto López, señala que los resultados no solo se basan en tabulaciones y encuestas, sino que se manejaron variables analíticas que surgieron de la experiencia de vecinos de diferentes distritos y que la idea surgió a partir de la experiencia diaria de los ciudadanos para movilizarse en la capital cruceña.

Afecta a la calidad de vida

Desde la perspectiva del activista Federico Morón, la vida diaria de los cruceños se ha ido deteriorando tanto que la rutina de transporte se convirtió en un momento de vivir mal, tenso e inseguro.



“No hacer nada para que esto mejore implica que el ciudadano viva mal”, puntualiza y lamenta la tolerancia y pasividad de la ciudadanía y recuerda como la Alcaldía “guardó en un escritorio” los planes del Sistema Integrado de Transporte (SIT) hace más de una década, lo que deja entrever que esta enfermedad que padece Santa Cruz no es nada nuevo.



El activista también señala que los errores del municipio, además de dejar mal parados a los ciudadanos, convierten en ‘ogros potenciales’ (intratables) a los choferes por la forma en la que trabajan, en malas condiciones, sin descanso y ve como causa la ausencia de políticas públicas. “Otro sería el cantar si esto fuera prioridad”, dice.



La frustración de los choferes

Para el dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, los cambios en el sector se dan sin consenso y ve una falta de educación vial, ya que el transportista trabaja según la demanda el pasajero, no ve indisciplina.



“No existen reglas básicas como las paradas. Respecto a las mejoras de nuestra parte necesitamos un mejor rendimiento económico, un micro nuevo cuesta $us 96.000 y las autoridades no nos dan las condiciones, ¿por qué tendríamos que oponernos al desarrollo de nuestro sector?”, subrayó Terrazas.



Asimismo, el dirigente volvió a recordar la necesidad de adecuar el precio del pasaje y que a pesar de las falencias hay 2.500 micros nuevos circulando en las calles.



Otro dirigente, Róger González, lamentó que los planes en agenda no se han analizado a profundidad con técnicos del transporte.

Este medio también intentó contactar con autoridades de la Alcaldía, pero no hubo respuesta. Hasta el momento por parte de la institución hay planes, pero no acciones, según se evidencia en la ‘urbe’ oriental.

PROVINCIAS

Vallegrande

Nuevo directorio en el Comité Cívico

El Comité Cívico de Vallegrande eligió a su nuevo directorio en una asamblea conjunta con las instituciones afiliadas. El nuevo titular del organismo valluno es José Villagómez (primero desde la derecha), quien presidió el Comité de Vigilancia del municipio en 2017. /JCA

San José de Chiquitos

Los libros se unen a la fiesta patronal josesana

La Feria del Libro se ubica entre los atractivos de la festividad patronal. Los niños fueron artífices de esta iniciativa, ya que tocaron puertas, recolectaron libros y adaptaron cajones tomateros, para usarlos como libreros. Destaca también la participación del escritor y periodista Oswaldo Ramos. /LC

San Matías

Capacitan a colegiales matieños en topografía

La enseñanza en el municipio de San Matías se diversifica con la capacitación a alumnos en materia de topografía, quienes fueron instruidos en la fabricación de teodolitos (instrumentos de precisión para medir ángulos) por parte del educador Teodoro Alonzo. /JPC

San Ignacio

Inician trabajos en vía de acceso a aeropuerto

Las obras de pavimentación en la vía de acceso en el Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco fueron iniciadas por la firma Contrata Iglesias. La obra la financia el Tesoro General de la Nación. /CQ

Detalles del estudio

Resultados

La distribución poblacional de las variables estudiadas son, en su mayoría, no normales y más bien asimétricas.



Sobre el trato

Para determinar la cifra del trato grosero de los choferes, los consultados expusieron que no fueron tratados bien en más de 10 ocasiones.



Sin cinturón de seguridad

El estudio sobre transporte vehicular revela que el uso del cinturón de seguridad no es una prioridad entre conductores.