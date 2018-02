Niño mordido por un perro callejero contrajo rabia humana y murió

Un niño de ocho años de edad, domiciliado en el barrio Divino Niño, de la Pampa de la Isla, murió tras contraer la rabia humana, informó ayer el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, al señalar que en lo que va del año ya son dos las víctimas fatales de esta enfermedad en el departamento cruceño.



Según Monasterio, en septiembre el niño, acompañado de su perro, se dirigió a la tienda de su barrio para hacer una compra. En el trayecto su mascota fue atacada por un can callejero y en el afán de defenderlo, fue mordido en el dedo anular. Un vehículo que circulaba por el lugar atropelló al perro rabioso y lo mató, por lo que nadie sospechó que estaba enfermo.



El niño tampoco fue llevado de inmediato hasta un centro hospitalario, por lo que hace unos días atrás empezó a sentir los síntomas de mal de rabia. Sus familiares lo llevaron al hospital de niños Mario Ortiz, donde finalmente falleció.



El resultado de la biopsia cerebral confirmó que el pequeño murió de rabia humana. Otros siete miembros de su familia están bajo observación y recibirán tratamiento para prevenir la mortal enfermedad.



Según el responsable del programa de Zoonosis del Sedes, Jhonny Ruiz, en lo que va del año se han reportado 25 casos de rabia canina y de ese total, 18 fueron registrados en el área urbana de la capital cruceña, mientras que el resto, en Warnes (con cinco casos), El Torno (un caso) y Porongo (un caso).



En el área urbana de Santa Cruz de la Sierra, la red norte es la que más casos reportó, le sigue la red este y en tercer lugar, la red de salud de la zona sur.

El descuido

Al tiempo de lamentar el deceso del pequeño, Monasterio criticó el accionar de las personas que son mordidas por canes porque no toman conciencia de que el mal de rabia es mortal, pues no tiene cura. Recordó que toda persona mordida por un can callejero debe acudir a un centro de salud para recibir tratamiento profiláctico a fin de prevenir el mal de rabia.



La autoridad descartó realizar de manera inmediata una campaña de vacunación masiva de canes en la región, pues esa actividad ya se realizó en la segunda quincena de noviembre, mes en que se dispuso de 180.000 dosis para vacunar perros y gatos en todo el departamento.

No obstante, recordó que en los centros de salud hay dosis necesarias para vacunar a los perros contra la rabia.

Alistan plan de emergencia

“Lastimosamente las personas no asumen la responsabilidad en el manejo de la tenencia de perros domésticos”, expresó el director del Sedes y anunció que en el transcurso de las próximas horas se reunirá con las autoridades responsables del área de salud del gobierno municipal para coordinar un plan de emergencia, con la finalidad de cortar la transmisión del virus de la rabia canina a través de los perros callejeros.



Monasterio adelantó que esa campaña deberá involucrar no solo a las autoridades del área de salud, sino también a las de educación y a la población en general para que colaboren en la captura de los perros callejeros y no se opongan al procedimiento de la eutanasia humanitaria.



La participación de los responsables de la Dirección Departamental de Educación (DDE) es para que permitan que en los colegios se dicten charlas y talleres a los alumnos sobre el cuidado de las mascotas y qué acciones se debe seguir en caso de que una persona sea mordida por un perro. De esta forma se busca convertir a los estudiantes en los portavoces de las medidas preventivas que las familias deben cumplir para el cuidado de una mascota.



A decir de Monasterio, con la campaña de vacunación que se hizo en noviembre se logró bajar el índice de incidencia semanal de rabia canina. No obstante, indicó que si los perros siguen en las calles, se corre el riesgo de que el mal se vuelva a propagar y por ende poner en riesgo la salud de la ciudadanía.



En opinión del director del Sedes, en el gobierno municipal capitalino debe hacerse una rotación del personal y adquirir camionetas para recoger a los perros callejeros para que así el plan de emergencia tenga el resultado esperado. De esta forma se busca eliminar la gran cantidad de perros vagabundos que hay en las calles cruceñas.





Los defensores de animales

Sobre el tema, Roberto Sandro Fernández, de la Sociedad Protectora de Animales (Soprama), criticó el plan de emergencia para retirar a los perros callejeros, porque, según él, ni el retiro de los canes de las calles ni la eutanasia humanitaria son la solución para poner fin a la epizootia de rabia canina.



A criterio de Fernández, la solución pasa por aprobar un plan de esterilización masiva para los canes, una vacunación masiva de esos animales y la dotación de vacunas de profilaxis para que reciba un paciente que ha sido mordido por un perro o gato.



“Es un show masivo el que quieren hacer. En vez de matar perros por qué no destinan fondos económicos para aprobar la esterilización masiva de perros y aprueban sanciones contra los dueños de animales que no los hacen vacunar”, opinó Fernández e indicó que tanto los concejales municipales como los consejeros departamentales deberían aprobar normativas para sancionar a los propietarios de perros y gatos que no cumplan con la vacunación de sus mascotas.



“Siempre se agarran contra el más débil, en este caso contra los perros. Las autoridades no entienden que matar perros callejeros no es la solución al mal de rabia”, afirmó.



El año pasado fallecieron cuatro personas

1. El año pasado el departamento de Santa Cruz reportó cuatro personas fallecidas por el mal de rabia humana. Fue la región con mayor víctimas fatales y también con mayor número de personas mordidas. Estas personas murieron porque no recibieron tratamiento médico oportuno después de sufrir la agresión de los animales.



2. Se conoció que al menos unas 23.000 personas fueron mordidas por perros en distintas regiones de Santa Cruz, de las cuales 13.000 hombres y mujerse recibieron las vacunas para evitar el contagio del virus.



3. Según los datos estadísticos del Sedes, en la zona este de la capital cruceña la población canina es de 119.402.