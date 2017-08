Niegan extinción del proceso a tres acusados del caso terrorismo

La solicitud del expresidente de Cotas Juan Carlos Velarde y los funcionarios Hugo Melquiades Vásquez y Carlos Pereira Pérez, de ser excluidos del caso de terrorismo, debido a que se venció el plazo máximo de duración del proceso, fue rechazada anoche por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, a cargo del juez Sixto Fernández.

Esta determinación significa un nuevo rechazo de los juzgadores hacia la parte acusada, luego de que hace dos semanas, a Zvonko Matkovic Ribera se le rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple hace más de siete años.

Durante la audiencia de ayer, la defensa de los tres acusados adujo que estos no habían incurrido en actos que hubiesen dilatado el proceso. Uno de los abogados, Rolando Aróstegui, esgrimió que nunca plantearon ningún incidente ni excepciones y que incluso, pese a ser su derecho, no hicieron uso de la palabra para no dilatar el proceso. “Nuestros defendidos no pueden sufrir por hechos de otros coacusados”, dijo, aunque también mencionó al Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Poder Judicial en referencia a las dilaciones del juicio que se inició en 2012.

En contrapartida, el fiscal Marco Rodríguez señaló que los tres solicitantes son parte de los acusados y mencionó, entre otros argumentos, que estos no se opusieron a actos dilatorios como la solicitud de nulidad del caso al conocerse una carta publicada por el exfiscal Marcelo Soza en Brasil y que demoró el proceso por seis meses.

Zapata, en una lista con Rózsa

A través de las redes sociales circuló ayer un listado del hotel Asturias, con fecha 14 de marzo de 2009, en la que figuran los nombres de algunos miembros del supuesto grupo liderado por Eduardo Rózsa y también el nombre de Gabriela Zapata. El documento está enumerado y forma parte del cuadernillo de investigación del caso terrorismo, según confirmó el abogado Gary Prado.



En el documento se detalla que Michael Dwyer ingresó el 12 de enero, mientras Jorge Flores (uno de los seudónimos de Rózsa) y Arpad Magyarosi lo hicieron el 21 de febrero. También aparece Mario Tadic y un Elod con el apellido Eugen.

Prado señaló que el número de carné de identidad de Gabriela Zapata, que entonces se registró con una edad de 23 años, es el 5252439, coincide con el de la detenida en otro caso por supuesto tráfico de influencias. Sin embargo, Prado acotó que cree que pudo haber sido una casualidad y que no se puede hacer ningún tipo de especulación de si Zapata coincidió con el grupo de Rozsa, aunque generaba dudas.



“Hemos superado la etapa de declaración de los testigos, sin embargo nos deja una duda, porque se ha vinculado a esta señora con el manejo de ingentes cantidades de dinero y el montaje de este proceso ha necesitado de mucho dinero. Si hay una vinculación, no lo podemos sostener”, aseveró.

Rodríguez, al respecto, explicó que Zapata no fue sujeto de investigación ni se la menciona en la etapa preparatoria. “Yo me hice cargo del caso en marzo de 2013, jamás estuve en la etapa preparatoria, quien debería responder eso es el exfiscal Marcelo Soza”, dijo. Además, subrayó que el caso está en fase de juicio y no es posible retrotraer la investigación.