Tras la tragedia en el estadio Real Santa Cruz, donde el sábado se produjo la caída de una torre de iluminación que causó como saldo un niño (2) fallecido y cinco personas heridas, nadie se responsabiliza sobre el control a este centro privado. Tanto la Gobernación como la Alcaldía y las organizaciones deportivas deslindan competencias en la fiscalización de estructuras y edificaciones privadas; no obstante, la Alcaldía anunció que aprobará una ley que le dé facultades en este tema.

El director de Deportes de la Gobernación de Santa Cruz, Guillermo Saucedo, manifestó a los medios de prensa que las competencias del gobierno departamental están enmarcadas en definir políticas públicas para el fomento y desarrollo del deporte, pero su tuición no llega a la fiscalización de las infraestructuras privadas deportivas ni a la organización de espectáculos públicos.

Según Saucedo, en primer caso, esa es una responsabilidad del propietario y, en el segundo, de quien organiza la actividad.

“Cada propietario debe hacer el mantenimiento. Es un estadio privado que depende de sus propietarios y cuya gestión y administración depende de los mismos. Tampoco es competencia del Estado hacer inversión en estadios privados”, expresó Saucedo.

Agregó que “todo aquel que organiza un evento es responsable de velar por la seguridad, la higiene y otros aspectos”. Además, dijo que para organizar eventos públicos hay que cumplir una serie de normativas en las que intervienen la Alcaldía (a través de Espectáculos Públicos), la Policía, Bomberos, entre otras entidades.

Un vacío legal

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía cruceña, José Ayala, dijo que son otras las instancias encargadas de fiscalizar las condiciones de los estadios e infraestructuras privadas -sin especificar cuáles-, pero, ante la tragedia del sábado y los fuertes vientos, se ha visto la necesidad de que la Alcaldía intervenga en este tema, a fin de prevenir sucesos como estos. Para ello, lo primero que se hará es crear el marco legal respectivo, a través de una ley municipal de gestión de riesgo, que será promulgada por el alcalde Percy Fernández, una vez que sea aprobada por el Concejo Municipal.



La ley, que será trabajada de forma inmediata, establecerá planes de contingencia y normará las inspecciones para verificar las medidas de seguridad, así como cada cuanto tiempo deben realizarse y las instancias encargadas para ello, entre otras acciones, adelantó Ayala.



“Esta norma va a establecer todo el accionar del municipio en torno a cualquier edificación o actividad que represente un riesgo para la ciudadanía, ya sea de estructuras, negocio o actividades. Vamos a normar la competencia del gobierno municipal para que actúe oportunamente de forma preventiva y se eviten estos eventos lamentables”, indicó Ayala.

Añadió que “preocupa muchísimo el hecho de que hayan algunas estructuras que, aunque son privadas, pueden generar algún tipo de riesgo”.



Por su parte, el presidente de Real Santa Cruz, Juan Carlos Durán, aseguró que como propietarios realizan inspecciones periódicas al estadio y que las ráfagas de viento, que fueron por encima de lo normal, causaron el accidente. “Las torres estaban, como todo el estadio, en permanente inspección. Hace pocos días recibimos partidos de la Liga profesional. Estábamos obligados a realizar inspecciones, lo que no estaba normal eran los vientos fuertes”, dijo Durán.



Agregó que se están tomando todas las previsiones para que no se repitan estos accidentes. “Estamos tomando las precauciones para que no vuelva a ocurrir un desastre como ese. Si es que hay algún riesgo, no se jugará, pero si no lo hay continuaremos con nuestras actividades, pues para nosotros es muy importante el uso del estadio", indicó.



El ingeniero Johnny Lorberg, que construyó el estadio de Real Santa Cruz, cree que se trató de un hecho fortuito debido a una condición climática muy especial, en las que probablemente las ráfagas de viento superaron los 120 kilómetros por hora, y no por fallas constructivas ni falta de mantenimiento.

Fiscalía espera un informe



Entretanto, el fiscal asignado al caso, José Parra, indicó que está a la espera del informe policial para realizar una inspección del lugar y abrir un proceso investigativo.



Por otro lado, ayer dos de las personas que resultaron heridas en el accidente (un niño, de seis años, y un hombre, de 32 años) recibieron la alta médica del centro Trauma Clinic, donde se encontraban hospitalizados. A su vez, Amalia Ayllón, otra de las heridas que fue asistida en el hospital Japonés, permanece aún internada, aunque con buena evolución.