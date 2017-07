Municipios avalan estudio del JICA, pero hay observaciones

Cinco de los seis municipios que conforman el área metropolitana de Santa Cruz avalaron ayer el plan para mejorar el transporte que presentó la cooperación japonesa JICA y, de ese total, dos ya hablan de incorporar algunos proyectos en la Programación Operativa Anual 2018 para lograr su ejecución. Mientras tanto, las autoridades del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra hicieron al menos 15 observaciones al informe, una de ellas tiene que ver con la proyección del crecimiento poblacional a 2025.

La presentación del estudio, hecha ayer en el Centro de Educación Ambiental, contó con la presencia del gobernador Rubén Costas y de alcaldes y autoridades de los seis municipios que conforman el área metropolitana.

Al municipio de Warnes le gustó el planteamiento que hizo la cooperación nipona de desarrollar un plan de transporte público, por lo que el secretario de Planificación de esa comuna, Mario Justiniano, anunció que presentará un proyecto de reordenamiento del tráfico vehicular para que sea considerado en el Concejo Municipal e incluido en el Programa Operativo Anual 2018.

“Tomaremos en cuenta la sugerencia del JICA sobre el tema del transporte”, expresó ayer Justiniano, que, junto con el presidente del Concejo de Warnes, Alberto Molina, asistió a la presentación del estudio denominado Plan Maestro para la Mejora del Transporte en el Área Metropolitana de Santa Cruz (El Torno, La Guardia, Porongo, Warnes, Cotoca y Santa Cruz de la Sierra).

Molina dijo que en la comuna warneña hay zonas conflictivas en tema de transporte, como Satélite Norte, por lo que, de aplicar el plan japonés, se podrá descongestionar y ordenar el tráfico de esa zona.

Molina comentó que los personeros del JICA capacitaron en el tema de transporte al personal técnico de los seis municipios participantes.

Otra autoridad que ya habla de dar luz verde al planteamiento del JICA es el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo. Dijo que la construcción de tres puentes que plantea el estudio ya fue considerada en 2009 por esa comuna, cuando planteó hacer puentes en la avenida Roca y Coronado, otro en la avenida Busch y otro en la radial 26.

Carrillo también dijo que en el POA de 2015 se incorporaron proyectos para construir tres puentes más, uno en el km 23 (este puente será construido junto con el gobierno municipal de La Guardia), otro en el km 6 y el tercero que unirá a esa comuna con Warnes. Este último estará en la zona de la urbanización Pahuichi y saldrá a la avenida de 100 metros que sale al oleoducto Caranda-Santa Cruz.

Los representantes de los municipios de La Guardia y de Cotoca avalaron el estudio y dijeron que ahora corresponde buscar financiamiento.

Las observaciones



Tras la presentación que hizo el líder del equipo de JICA, Shogo Uchida, el concejal suplente de la comuna cruceña Adalid Suárez Arana observó la proyección de crecimiento poblacional que hizo la cooperación japonesa, pues indica que hasta 2025 Santa Cruz de la Sierra tendrá 1.796.606 habitantes. No obstante, dijo que estos números no coinciden con los datos que maneja la comuna.

Según el concejal, el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que Santa Cruz de la Sierra tiene una población de 1.676.000 este año y que para el 2025 tendrá 3.200.000 habitantes, es decir, 1,4 millones más de lo que indica el JICA.



En tal sentido, Suárez Arana dice que el 50% de esa población no está siendo tomada en cuenta por el nuevo estudio.

Frente a esas críticas, el representante de la cooperación nipona afirmó que los datos de la proyección del crecimiento poblacional fueron presentados al Comité de Organización y no se hizo ninguna observación. Del mismo modo, explicó que durante las mesas de trabajo los representantes de la comuna cruceña no les presentaron otros datos relacionados con el crecimiento poblacional.



El secretario municipal de Movilidad Urbana de la Alcaldía cruceña, Rolando Ribera, también criticó este punto y presentó de forma escrita otras 15 observaciones, además de sugerencias. Ribera pidió que en uno de los capítulos del informe se incluya el plan de reordenamiento y traslado de mercados que lleva adelante la comuna cruceña, porque, según él, ayudará a descongestionar el tráfico en la ciudad.

El pedido de Costas

Durante la clausura del evento, el gobernador Rubén Costas pidió a los ediles de los seis municipios analizar con detenimiento la propuesta del JICA y si hay observaciones, hacerlas conocer a fin de que se hagan las mejoras, pues el objetivo mayor es aplicar este estudio técnico para beneficio de la región. Al finalizar el acto, los representantes de los seis municipios y el gobernador firmaron la minuta de entendimiento.

Las opiniones de autoridades de seis municipios

Silvia Talamás

Plan Regulador / La Guardia

“Nuestro alcalde ve óptimo el plan de transporte para el área metropolitana. Haremos una revisión más exhaustiva de la propuesta y también haremos llegar nuestras observaciones, pero estamos de acuerdo con el proyecto de metropolización, por eso hemos participado en todos los seminarios”.

Wilfredo Áñez

Alcalde de Cotoca

“No tenemos observaciones al proyecto hecho por el JICA. Creemos que una vez que sea aprobado empezaremos a ver con el gobernador Rubén Costas el tema del financiamiento. Es necesario buscar los fondos porque sería muy complicado para los municipios asumir el costo económico”.

Rolando Ribera

Movilidad urbana / Santa Cruz

“Nos preocupa la proyección de crecimiento poblacional que dio el JICA porque en los datos que manejamos y que fueron corroborados por el INE hay una diferencia amplia en la proyección del crecimiento. Tampoco fue considerado el plan de traslado de los mercados, que ayudará a descongestionar el tráfico”.

Mario Justiniano

Srio. de Planificación / Warnes

“Este proyecto de transporte es el más serio que se ha hecho en los últimos años en Santa Cruz, por lo que se debe tomar en cuenta. Warnes no tiene ninguna observación y estamos considerando proponer que se incluya en el POA 2018 un plan municipal de transporte, como sugiere la cooperación japonesa”.

Julio César Carrillo

Alcalde de Porongo

“Este proyecto contempla la construcción de tres puentes y a eso hay que sumarle otros tres que tenemos presupuestados desde 2015. De consolidarse, nos ayudará a conectarnos con otros municipios. La construcción de la gran avenida ya la teníamos prevista. No tenemos observaciones”.

Gerardo Paniagua

Alcalde de El Torno

“De consolidarse las propuestas que hizo ayer JICA, El Torno será uno de los grandes beneficiados porque en la actualidad la única vía que tiene es un caos. Nos ayudará a terminar con el caos vehicular y a reorganizarnos para ofrecer un mejor servicio a la población. Estamos contentos con el planteamiento”.