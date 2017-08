Mujer y su hijo mueren en hundimiento de un barco

La embarcación Kenko Go amaneció semihundida en Puerto Almacén, sobre el río Ibare, a nueve kilómetros de Trinidad. Se presume que el hecho se debió a una filtración de agua a través de un orificio en el fondo de la nave, por lo que Tirza Alí Nazaro (18) y su pequeño Rodrigo Raúl (3) no pudieron salir y perecieron ahogados.

“Lastimosamente en horas de la madrugada (del lunes) al parecer hubo una filtración por un forado en el casco de la embarcación”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Zambrana. Agregó que la mujer era esposa del marinero que estaba a cargo de la embarcación, Hipólito Rappu Mole (24), quien estuvo en el lugar, pero al parecer no pudo rescatar a sus seres queridos.

Según las declaraciones del director de la Unidad de Riesgos de la región, Cristian Cámara, a la radio Patria Nueva, “la señora y el niño estaban durmiendo en el camarote de abajo y es por eso que ellos no se percataron del hundimiento y perdieron la vida".

Gobernador pide investigar

Alex Ferrier, gobernador de Beni, indicó a EL DEBER que se ha requerido ante el Ministerio Público que se investigue el hecho, puesto que se conoce que el marinero, que fue contratado por Cáritas, movió el barco sin autorización, desde Puerto Geralda hasta Puerto Almacén, navegando por más de una hora.

Por otra parte, dijo que tenían conocimiento de que el marinero “salió a consumir bebidas alcohólicas” la noche del domingo.



El director de la Felcc agregó que se indagarán las circunstancias en que ocurrió el hecho para establecer si el marinero tuvo alguna responsabilidad.

Además, agregó que la autopsia estableció que ambas personas fallecieron debido a asfixia por sumersión.

Sobre la embarcación



El Kenko Go fue donado por el Gobierno japonés a la Gobernación de Beni para realizar atenciones médicas.



El Gobernador Ferrier dijo que el barco estaba parado “varios meses” y que Cáritas le comunicó que habían contratado al marinero, a la espera de la renovación del convenio interinstitucional para que vuelva a funcionar, pero que este navegó sin autorización.

Según la agencia de noticias ABI, el personal sanitario del Barco de Salud Kenko Go se compone habitualmente de un equipo de ocho personas que realiza visitas médicas para el tratamiento de enfermedades y transportan enfermos graves a hospitales de referencia territorial.



El portal de la fundación franciscana Tau detalla que el barco presta servicios a unas 3.252 personas asentadas en 24 comunidades rurales indígenas.

Una nota de prensa de La Palabra de Beni, de fecha 27 de abril de 2012, da cuenta de que en ese entonces autoridades del Sedes de Beni solicitaron otro barco hospital al embajador japonés Toshio Watanabe aduciendo que el Kenko Go ya llevaba 10 años de funcionamiento y precisaba ser reparado.