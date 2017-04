Mujer va a Palmasola por golpear duro a su niña

El abuelo notó a Génesis, de 7 años, con una contusión en un ojo y luego equimosis en varias partes del cuerpo, características de castigo físico y achacó a la madre, a quien denunció ante las autoridades contra la violencia familiar.



La progenitora, Daniela B.O., fue aprehendida por agentes de la Felcv y de la Fiscalía debido a que las lesiones eran graves a tal punto de que una médica forense le dio 18 días de impedimento.



En su defensa material, la mujer explicó al juez Martín Camacho que su hija (que padece de un tipo de retardo no declarado en audiencia) le daba muchos problemas por su comportamiento inquieto y admitió que le pegó porque la sacó de sus casillas. Dijo que era la primera vez que la agredía de esa forma y pidió disculpas.



El juez Camacho no ocultó su molestia con la mujer al ver por fotos las lesiones provocadas a la menor. Asimismo, decidió enviarla a la cárcel con detención preventiva como medida de protección a la niña y porque no presentó documentos de trabajo