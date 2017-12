Hipólito Gómez, esposo de la señora Rosaly Bello, una de las afectadas de la gasificación en Puerto Pailas que se encuentra en terapia intensiva en el hospital Japonés, informó este domingo que los galenos que la atienden le diagnosticaron muerte cerebral.

La mujer quedó en ese estado cuando estaba en su casa en Puerto Paila, cuando los policías gasificaron a los médicos que llevaban adelante un bloqueo. Los cartuchos de gas cayeron cerca de ella y en la desesperación cayó y se golpeó la cabeza.

"Anoche me dijeron que a pesar de todos los esfuerzos realizados, mi esposa tiene muerte cerebral completa, solo palpita su corazón y me pidieron que la haga desconectar y que me la lleve. Mi familia no acepta esto", indicó Gómez.

El familiar pidió al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se acerque al nosocomio y realiza un seguimiento a todo el tratamiento que se ha realizado, las operaciones que se realizaron y se ponga por un minuto en su lugar.