Su nombre es María Janco, dice estar muy orgullosa de sus raíces y de la labor que desempeña cada día como comerciante para ganarse el sustento diario. Ella es la mujer que fue blanco de insultos y gritos, que otra señora le profirió cuando ambas viajaban en un micro. Las imágenes que fueron grabadas de aquel mal momento, se hicieron viral y hasta el propio presidente Evo Morales se refirió a esa acción como "indignante".

Doña María comentó que ella vive hace 35 años en Santa Cruz y que "nadie antes me habían dicho colla, ni me habían tratado mal". Reconoce que a pesar de que le sorprendió la situación, ella no estaba dispuesta a dejarse humillar y por ello respondió a cada ataque. "Las polleras tienen valor, cuestan como 500 bolivianos (...) nunca me voy a humillar", dijo en entrevista a la red Unitel.

Instó a la otra señora, la que la insultó por su condición, a que se presente tal y como ella lo hizo para que de su versión y explique el por qué actuó así, "que no tenga miedo".

"El video de una mujer que insulta y agrede a otra por su condición indígena, al interior de un micro en Santa Cruz, es la muestra indignante de un racismo decadente que debe ser erradicado y sancionado con todo el peso de la Ley. El racismo es el mal heredado del colonialismo" (sic), escribió el presidente Evo Morales en su cuenta oficial en Twitter.