Misteriosa desaparición de un coronel de la Fuerza Aérea Boliviana

El teniente coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Marco Antonio Reyes Trigo, que se desempeñaba como jefe de la unidad militar del SAR-FAB en Trinidad, está desaparecido desde los primeros días de enero. Su paradero y lo que pasó con él son un misterio, pues nadie conoce con certeza sobre su vida y lo único que se sabe es que aún no regresa a casa.

Un indicio de la desaparición del militar es la fotografía de un documento con el logotipo de la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Trinidad, donde se indica que el 8 de enero de este año, al mediodía, Reyes Trigo desapareció cuando estaba trabajando en la capital beniana y se detalla que tiene su domicilio en el barrio Cordecruz Sur, en la zona de La Colorada, en la capital cruceña.

Además, se deja como referencia dos números de teléfono celular para que aporten datos sobre su paradero.



Más de tres meses después de la denuncia de desaparición, ayer EL DEBER habló con Verónica Romero, esposa del militar, quien confirmó que su cónyuge desapareció y que es la Policía la encargada de las investigaciones sobre el caso.



“Estamos con la Policía haciendo las investigaciones. Ellos tienen bastantes datos en Trinidad, pero no me han dado todavía un informe oficial”, dijo Romero y agregó que su familia espera con mucha cautela porque se trata de un tema muy difícil.

Consultada sobre la versión de que su esposo fue visto por última vez piloteando una avioneta Cessna desde Trinidad, ella respondió que “eso es lo que me han dicho, que salió en una avioneta, pero todavía no me han informado de manera oficial en la Policía”. Expresó que lo que sabe es que su pareja estaba destinada desde hace más de un año en Trinidad.

Al mando de una avioneta

EL DEBER tuvo acceso a información de Inteligencia de la Policía, donde se indica que Reyes Trigo fue visto por última vez saliendo de Trinidad en una avioneta Cessna, con matrícula CP-3057 y que su rumbo de viaje, presumiblemente, era hacia el Perú.

La información policial también reveló que el militar estaba acompañado por otro piloto civil, cuyo paradero también es un misterio.

Silencio de la FAB



Los responsables del Departamento de Comunicación de la FAB fueron consultados de manera oficial sobre la desaparición del coronel Reyes Trigo. Sin embargo, solo se limitaron a indicar que preparaban información para pronunciarse al respecto.



Se pudo evidenciar que en reemplazo del coronel Marco Antonio Reyes Trigo, la FAB designó comandante del SAR-FAB en Trinidad al mayor Silvestre Carrillo Germán.

En contacto con EL DEBER este militar confirmó ser el jefe de esta unidad, pero cuando se le consultó sobre Reyes Trigo, dijo que esa información tenían que darla otras instancias superiores.

La pareja del piloto desaparecido confirmó que es padre de tres hijos y que ella y sus hijos siguen esperando noticias sobre él.