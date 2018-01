Médicos endurecen postura y el Gobierno cree que buscan afectar al Dakar

Tras haber rechazado el preacuerdo suscrito con el Gobierno, los médicos retomaron sus movilizaciones y ahora apuntan a la abrogación total del Código del Sistema Penal. La dirigencia médica advirtió con la radicalización de las medidas, sumando el apoyo de otros sectores, como el transporte pesado, que dio plazo hasta mañana al Gobierno, caso contrario anuncia un bloqueo de carreteras desde el lunes. Los galenos también comunicaron la decisión de no dar asistencia a los pilotos durante el Dakar, medida que, según indicaron, es apoyada por sus colegas de otros países.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó la postura de los galenos con respecto al Dakar, pues en su criterio busca dañar la imagen del país. No obstante, dijo que ante esta situación el Ejecutivo está tomando sus recaudos.

“Es una decisión del comité científico, especialmente de los traumatólogos, además de otros médicos, no dar asistencia a ningún piloto durante el Dakar. No es una decisión solo de los médicos bolivianos, sino también de los galenos peruanos y argentinos, quienes se han sumado a las medidas porque no se puede permitir que se nos trate así”, dijo ayer el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, al concluir una asamblea donde el sector ratificó la decisión de endurecer sus demandas, pues ahora la lucha no se enmarca en la abrogación del art. 205, sino de todo el Código del Sistema Penal.

Romero lamentó que se quiera perjudicar un evento, donde se muestra la imagen del país. “Ellos han definido como estrategia perjudicar la imagen del país, afectar el Dakar. Piensan que así le hacen daño al Gobierno, (pero) le estarían haciendo daño al país”, dijo y aclaró que el Ejecutivo tomó medidas para garantizar la atención médica a los participantes y espectadores del rally más famoso del mundo, que cruzará por territorio boliviano.

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, informó de que médicos generales serán desplazados en la ruta del Dakar (La Paz, El Alto, Uyuni y Tupiza, entre otros puntos). “El Ministerio de Salud está trabajando en un plan de contingencia que involucra a médicos generales bolivianos y que puedan atender cualquier problema que se pueda dar”, indicó.

Evo le habló a los galenos

El presidente del Estado, Evo Morales, en su cuenta en Twitter, también se refirió al asunto al indicar que el “tema médico está resuelto con el acuerdo firmado en la víspera; lo político se resolverá con el voto del pueblo de Bolivia. Por eso, pido a los médicos vuelvan a atender la salud del pueblo”.

Nuevas medidas



El Colegio Médico de Bolivia confirmó que los médicos de base determinaron rechazar en los nueve departamentos del país el preacuerdo alcanzado para solucionar el conflicto que persiste desde hace 43 días.

“Hemos bajado en consulta a las bases y nuestras bases en los nueve departamentos rechazan este preacuerdo porque consideran que es simplemente un parche (...) nuestras bases no consideran suficiente, creen que el sacrificio de más de 40 días de paro (no sería suficiente y ahora) demandan una mesa de negociación para la abrogación total del nuevo Código Penal”, dijo el presidente del Colegio de Bolivia, Aníbal Cruz.



Por su parte, el líder de los médicos en Santa Cruz dijo que en los “nueve departamentos se ha dicho un no al preacuerdo y piden la abrogación de todo el Código del Sistema Penal porque se ha visto que esta norma no se ha consensuado con todos los sectores”.

Tras la asamblea en el San Juan de Dios, los galenos partieron en marcha hacia el Paraninfo Universitario, donde dieron su apoyo a los ayunadores del piquete de la estatal cruceña, que ayer sumó a siete universitarios, entre ellos a dirigentes de la FUL.

Transporte da un ultimátum



Mientras tanto, otros sectores se suman a la presión. El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional, reunido en Potosí, emitió ayer un voto resolutivo, que da plazo hasta mañana para que el Gobierno abrogue el nuevo código penal. Caso contrario, iniciarán un paro indefinido, con bloqueo de carreteras, a partir del próximo lunes.

El dirigente de los transportistas, Óscar Michel Flores, confirmó que su sector exige la abrogación total de la norma y si no tienen respuesta hasta este viernes, el lunes se iniciará el bloqueo de carreteras.

Ven móviles políticos

El ministro Romero dijo sentirse dolido por la decisión de los médicos de rechazar el preacuerdo y agregó que hay otros móviles, otros intereses (...) lo que se firma con la mano se borra con el codo, entonces no hay seriedad, no es una movilización de profesionales en salud, detrás de estos mandiles blancos se está ocultando una movilización política conspirativa”, indicó.