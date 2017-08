Matan a cuchilladas a un adolescente que salió de un bar en la madrugada

Un adolescente de 17 años, identificado como Alexander Quiroz Colque, fue asesinado por desconocidos con arma blanca en horas de la madrugada de ayer en el quinto anillo y la radial 17 ½, en inmediaciones de un bar-rocola, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el informe del coronel Alfonso Cárdenas, comandante de la Estación Policial Integral (EPI) del kilómetro seis de la ruta a La Guardia, el hecho de sangre se produjo alrededor de las 3:00 de ayer por causas que se desconocen.

Se supo que Alexander Quiroz salió de su domicilio, en horas de la noche, indicando a su madre que iba a un café internet; aparentemente después fue con unos amigos a ingerir bebidas alcohólicas en una rocola de su barrio.

A eso de las 3:00, el joven salió solo del local, según los datos que uno de los amigos dio a la Policía. A los minutos, Álex retornó al boliche ensangrentado, con evidentes signos de dolor y agarrándose la región abdominal.

Al amparo de la noche

“¡Me acuchillaron!”, alcanzó a decir el adolescente a sus amigos, que de inmediato lo llevaron a la clínica Melendres, a donde llegó agonizante y después falleció.

“Al examen corporal observamos dos heridas punzocortantes: una en el abdomen y otra en el mentón. Los amigos afirman que salió a la avenida y retornó sangrando y agarrándose la parte abdominal. Estamos haciendo las averiguaciones respectivas para determinar qué ocurrió en realidad. Inicialmente manifestaron que el joven había sido herido con arma de fuego, pero se confirmó que utilizaron arma blanca”, explicó Cárdenas.

Familiares del occiso estuvieron en la clínica Melendres hasta que la Policía llevó el cuerpo a la morgue. “Toda la familia pide justicia, estamos tristes, no puedo creer que lo hubieran matado así. No se sabe cómo sucedió, pero dicen que estaba compartiendo con sus amigos”, señaló su tía Emiliana Colque.

“Lamentablemente falleció nuestro primo. La verdad, no sabemos qué pasó. Llegó agonizando a la clínica y no lo pudieron salvar. No tenía problemas con nadie. Lo asaltaron, pero no le robaron sus cosas”, dijo Hernán Ticona.

Alexander Quiroz vivía con su madre y su hermano menor en un inmueble cercano a la rocola donde compartió con algunos de sus amigos. Trabajaba de lunes a sábado en una marmolería ubicada en la zona de la doble vía a La Guardia.



“No salía mucho, porque su trabajo era cansador y lo obligaba a echarse temprano. Cuando salía era para ir a jugar fútbol o al internet. Su sueño era volver a estudiar para terminar el bachillerato. Pensaba juntar platita para luego inscribirse en un colegio nocturno”, indicó Hernán Ticona.

Asaltante precoz



En otro hecho, la madrugada de ayer, en la avenida La Campana, en proximidades de un colegio del Plan Tres Mil, un adolescente, de 15 años, tomó un taxi y a los pocos minutos atacó con un cuchillo carnicero al conductor, Sabino Humana Martínez, quien por causa de las graves heridas se encuentra en estado crítico en un hospital.



El imberbe agresor, al parecer, pretendía quitar el vehículo a su víctima, pero vecinos que presenciaron el hecho lo evitaron y, además, lo agarraron en flagrancia para entregarlo a la Policía.

El fiscal Carlos Candia manifestó que el infractor será presentado ante un juez de la Niñez y Adolescencia.

SORPRENDE EL INSTINTO CRIMINAL DE MENORES

Llamó la atención a los agentes policiales el instinto asesino de un adolescente, de 15 años, que ayer por la madrugada atacó de forma alevosa al taxista Sabino Humana Martínez, a quien, según los testigos, lo hirió una y otra vez con intención de quitarle la vida para robarle unos pesos o tal vez el vehículo.

En otro caso, ocurrido el 16 de agosto en Los Lotes, dos hermanos de 16 y 17 años tomaron un taxi de madrugada con la intención de matar al chofer, Carlos Eduardo Vaca Claure, para robarle el motorizado conforme lo habían planeado en su casa.

El hermano mayor, de forma sorpresiva, clavó un cuchillo en el cuello del taxista y le provocó una herida de 12 centímetros. El hombre se defendió como pudo y logró escapar de los delincuentes, que posteriormente fueron apresados por particulares y ahora están detenidos en una cárcel.