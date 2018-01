Ruidosa marcha en rechazo al traslado de mercados y contra Percy

Un masivo grupo de gremiales marchó desde las exterminal hasta el Concejo municipal este jueves. Descalificaron los dichos lanzados ayer por el alcalde Percy Fernández al que calificaron de racista y por lo que anuncian que sentarán una denuncia. Dicen además que no se moverán del mercado La Ramada y rechazan su traslado por lo que se declararon en vigilia permanente.

La protesta fue acompañada por efectivos de Tránsito quienes realizaron el trabajo de desviar a los motorizados para evitar un caos en las calles del centro cruceño.

La llegada al edificio municipal fue ruidosa, con matracas y cohetes que eran lanzados por los comerciantes como señal de protesta. Sin embargo, no lograron ingresar ya que las puertas fueron cerradas por la guardia de la Alcaldía.

Ayer, Angélica Sosa, presidenta del Concejo, lamentó los incidentes ocurridos en la sesión del legislativo en las nuevas instalaciones del Mercado Minorista La Ramada, e indicó que sigue en pie el plan de traslado. “La agenda de traslado continúa. Se trasladan los mercados, se ordenan los mercados porque esto obedece a intereses económicos, intereses de ellos, no de la colectividad”, puntualizó.

Lo que dijo Percy



El alcalde cruceño se molestó ante el rechazo expuesto por los gremiales de trasladarse. “Esta reunión fracasó, no han querido los gremiales recibir esta instalación, no les da la gana y cuesta plata. Aquí puede haber una escuela o 20 escuelas, ¿qué hacemos nosotros rogándole a los gremiales para que reciban esta obra? Me cag... en los gremiales, no sean cojud...”, expresó el burgomaestre, que hasta entonces había escuchado en silencio las más de 15 intervenciones de dirigentes y comerciantes del mercado La Ramada, así como de las autoridades municipales.