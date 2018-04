Los maestros cumplen un paro de 24 horas en el país

Tras la violenta represión policial que sufrió el miércoles un grupo de profesores, crece el conflicto y el magisterio nacional decidió sumarse a las movilizaciones, decretando un paro nacional de 24 horas, que se cumplirá hoy en algunas zonas del país.

El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, David Montaño, informó ayer de que se emitió una resolución para instruir un paro de 24 horas, el cual será acatado parcialmente.

Según Montaño, las dirigencias han confirmado que la medida se cumplirá en Guayaramerín, Riberalta, Atocha, Santa Cruz de la Sierra, municipios de la Chiquitania y otras zonas del país.

El máximo dirigente también anunció que para esta jornada se ha previsto una conferencia nacional, con representantes de las distintas federaciones del país, en la que se definirán nuevas medidas de presión. “No se descarta ir a otro paro”, dijo Montaño.

El máximo dirigente del magisterio urbano refirió que la medida ha sido decretada ante la negativa de las autoridades del Ministerio de Educación de instalar una mesa de diálogo para atender las demandas, referidas a la mayor dotación de ítems, equipamiento e infraestructura, nivelación de horas y reconocimiento económico a la formación académica. Este pliego surgió del sector cruceño.



12 días de movilizaciones

El magisterio cruceño cumple hoy 12 días de movilizaciones y la última jornada de un paro de 72 horas. El dirigente de Santa Cruz, Saúl Ascárraga, informó de que hoy se analizará en asamblea si el lunes se inicia un paro indefinido.

Los educadores se movilizan con el apoyo de los padres de familia, que respaldan el pedido de ítems para no seguir pagando sueldos a los maestros.



Ayer, los docentes y un grupo de papás marcharon hasta el comando de la Policía para exigir disculpas públicas al comandante departamental, Alfonso Siles, por la represión policial. Tras recibir a los dirigentes, Siles lamentó el hecho y pidió a los docentes no bloquear ni tomar instituciones para que la institución del orden no se vea obligada a usar la fuerza.

Convocatoria al diálogo

Por la tarde, el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, informó de que envió una nota al dirigente Ascárraga para invitarlo a instalar una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto. “Ellos dirán el día”, dijo Morales, al indicar que el tema de la nivelación de horas puede ser atendido por su autoridad a través de un reordenamiento de la carga horaria.

Al respecto, Ascárraga dijo que el asunto será analizado con las bases, pero recordó que Morales ha demostrado no tener competencia para atender sus demandas.

En la jornada

Sigue internada

Delia Flores, la profesora que resultó gravemente herida durante la gasificación del miércoles, tuvo que ser intervenida dos veces en el hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. Su dentadura y su maxilar superior se vieron comprometidos por las lesiones.

Comité Cívico

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, manifestó que hay un rechazo a las acciones cometidas por los efectivos de la Policía durante el desbloqueo del miércoles. “Vimos demasiada violencia”, criticó el líder cívico.