Lluvia vuelve a provocar daños en la carretera Santa Cruz-Beni

La ruta entre Santa Cruz y Beni ha vuelto a ser cortada por la intensa lluvia que cayó desde las 2:00 por la zona de Ascención de Guarayos. Cerca de las 13:00, de este miércoles, un alcantarillado colapsó por el aguacero en el municipio de Paichaví, a 20 kilómetros de Guarayos. La vía ha quedado cortada, confirmó el alcalde Nilson Carasco.

Esta situación motivó la reacción inmediata del municipio ya que en coordinación con tránsito se ha evitado el paso de los vehículos. "Para que no queden varados porque por esa zona no hay ni agua", agregó Carrasco que dijo estar preocupado por la situación ya que a esta hora de la tarde la lluvia no ha cesado.

La situación tiende a agravarse porque dos alcantarillados más, antes de Paichaví, están también por colapsar. Los vehículos que estaban en la zona han tenido que retornar a Guarayos aunque los que vienen desde Trinidad han quedado varados a la espera de una solución. La semana pasada esa ruta igual fue cortada a la altura de Surucusí, por la misma situación.

La ABC tuvo que desplegar maquinaria hasta la zona para habilitar el acceso. El alcalde de Guarayos ya alertó de la situación. "Personalmente me he trasladado hasta el lugar y me preocupa los dos alcantarillados más que pueden venirse abajo", dijo Nilson Carrasco.

Con relación a la situación en El Puente, el Municipio más afectado por las aguas, se informó que el 100% de las comunidades se encuentran aisladas al cortarse los caminos de acceso.