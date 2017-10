Una mañana de junio de 2014, la joven Andrea Erazo Soto (28) salió de su casa bendecida por su madre y sorteando las bromas de su hermana para cumplir con sus obligaciones como cajera en una institución bancaria sin sospechar que pese a su disciplinada rutina, acabaría aquel día tumbada en una cama de hospital a causa de una enfermedad que los médicos fueron incapaces de identificar pero que paulatinamente le iba quitando la movilidad y el habla.

La primera valoración que le dieron fue que padecía de un ataque de histeria, mientras lo escuchaba Andrea comenzaba a sentir que perdía el control de sus manos, hasta que la médica del seguro se asustó y pidió que la deriven a una clínica especializada. Estuvo 10 días en terapia intensiva y para cada uno de ellos los galenos tenían un diagnóstico nuevo para darle a su padre.

Un mes después y con las maletas hechas para trasladarla hasta un centro de salud con el que había hecho contacto en Argentina, un amigo de la familia les recomendó visitar al neurocirujano Jorge Botello Marín, que tras analizar sus estudios identificó finalmente el cavernoma (inflamación de las venas) en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, una zona relacionada con el control de los impulsos, el lenguaje y la memoria a corto y largo plazo.

Desde ese momento hasta la fecha en que programaron la cirugía, Andrea vivía con el temor de perder la consciencia, se aferraba a ella incluso al punto de negarse a dormir. Pese a esto tiene momentos borrosos que le son rellenados por su madre, Margot Soto; por su padre, Juan Carlos Erazo, y su hermana menor, Karla Yamile, la que después le volvió a enseñar a hablar y a escribir.

“Luego de identificar el cavernoma el médico pidió esperar un mes para corroborarlo. Decía que en ese lapso la anomalía se iba a deshacer si solo se trataba de un coágulo. Lo acepté porque se ganó mi confianza”, expresó Andrea.

Monitoreo en neurocirugía

Según el neurocirujano de la clínica Foianini y expresidente del colegio médico, Gueider Salas Ferrufino, quien ha hecho este tipo de intervenciones, las cirugías en el cerebro de menor complejidad se vienen realizando desde el 2000, sin embargo las operaciones con pacientes conscientes son una técnica relativamente nueva en el país y en el plano internacional, debido a que aún se encuentra en desarrollo.

“La ventaja es que se puede operar zonas delicadas del cerebro. En el momento en que identificamos que tocamos partes sanas se las evita. Esto se logra a través del monitoreo con computadora o estímulos al paciente”, explicó.

La técnica se denomina monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO) y se aplica en casos que conllevan un riesgo considerable de producir lesiones neurológicas que pueden ser permanentes y en los casos más extremos pueden provocar un estado vegetativo en el paciente.

La clave del método es el estado consciente de la persona. La técnica requiere además una operación previa que se realiza un día antes, que se denomina craneotomía y que consiste en la extracción de una parte del hueso del cráneo que deja el cerebro expuesto para la cirugía sin anestesia del día siguiente.

Pruebas en plena operación

La operación se realizó el 15 de agosto de 2014 en un proceso que duró alrededor de 12 horas. Al finalizar Andrea se dio cuenta que padecía de una pérdida temporal de la conexión entre pensamiento y habla. “Cuando vi a mi padre sabía quién era, lo relacioné conmigo, pero había olvidado su nombre. El único nombre que podía pronunciar era el de mi hermana, pero cuando la llamaba no podía decirle nada más”, cuenta.

En enero de 2017 se sometió a una segunda cirugía que tenía por objetivo terminar de extraer los rastros de las malformaciones venosas que habían evitado tocar porque se encontraban cerca de zonas sensibles.

“En ambas intervenciones me hacían preguntas y me pedían que cuente hasta 20 y después a la inversa. Había veces que me trababa o que relacionaba algunas figuras pero era incapaz de definir lo que eran en realidad”, explicó.

El neurocirujano de la Incor, Jorge Botello, indicó que las pruebas durante la operación sirven para identificar amenazas. Si el paciente falla en interpretar figuras o en hablar, significa que se está tocando un área importante y se la marca para evitarla.

Andrea opina que la vida le dio una segunda oportunidad, aunque reconoce que su incorporación a la sociedad lo realiza de manera paulatina. “Me dedico a cuidar a mis cuatro perros y a enseñarles a hablar a mis loros, mientras me prepara para retornar a la universidad”, añadió.

Su historia es el testimonio de un método innovador que ya se hace en Santa Cruz y que no solamente salva muchas vidas, sino que además les preserva sus habilidades físicas y mentales.