El proceso de preinscripción y el sorteo de plazas llevados a cabo a fines del año pasado, hicieron que en el primer día de inscripción escolar desaparezcan las largas filas de sillas y de personas en varios colegios de mayor demanda en la capital cruceña. No obstante, en algunas provincias y ciudades capitales del país aún se vio a gente durmiendo fuera de los colegios en procura de conseguir un cupo para sus hijos.

En el primer día de registro escolar, establecido por el Ministerio de Educación, en Santa Cruz de la Sierra solo matricularon nuevos alumnos los colegios fiscales y privados. La mayoría de los colegios de convenio lo harán recién hoy y hasta el viernes, pues las siguientes semanas antes del inicio de clases, que está fijado para el 5 de febrero, serán para programar la gestión.

El ministro del área, Roberto Aguilar, dijo que las inscripciones se iniciaron en el país con normalidad. En La Paz, pese al frío y a la lluvia, los papás se sacrificaron para hacer filas con el fin de anotar a sus hijos en los colegios más requeridos.

Controles



El director departamental de Educación, Salomón Morales, indicó que habrá brigadas que saldrán a ver si los establecimientos cumplen con el calendario de inscripción, del lunes al miércoles para los alumnos nuevos, y jueves y viernes para los que cambien de colegio; además recordó que no se puede cobrar un centavo porque el registro es gratuito.



Morales agregó que la inscripción de los estudiantes antiguos es automática, la cual se comprobará la primera semana de clases con la presencia física del alumno. Los controles también serán para los colegios particulares, que no deben exceder del 4% de aumento en las pensiones de este año, tal como lo estableció el Ministerio de Economía.

Incertidumbre



María Renée Vargas es una joven madre que intenta inscribir a su niño de cuatro años en prekínder del Fe y Alegría Santa Cruz de la Sierra, en la Villa Primero de Mayo, donde le dijeron que no había cupos, pero aún así hacía fila ayer. “Cumplo los requisitos, pues vivo cerca del colegio, y mi hijo no podrá ingresar al sistema educativo por falta de espacio”, expresó la mujer.



En el colegio Nacional Florida se formó una larga fila de padres para hablar con el director del turno mañana, Isaías Vargas, intentando persuadirlo para que acepte más estudiantes, lo cual será imposible, adelantó.



En el Josefina Bálsamo del barrio Cordecruz, desde hoy se inician las inscripciones, pero solo para los alumnos antiguos, pues no hay espacio para los nuevos.

Provincias

San Ignacio

La lluvia no paró las largas filas en los colegios

En los colegios con el nivel inicial fue donde se formaron largas filas de padres de familia en procura de lograr un espacio para anotar a sus hijos, pese a que llovió el domingo y ayer. En este municipio esperan anotar a 18.000 estudiantes, donde la Alcaldía comenzó a arreglar los edificios por un monto de Bs 700.000./Carlos Quinquiví

Puerto Suárez

Se vio poco interés en los colegios fiscales

A excepción del colegio de convenio Madre Clara Ricci, donde hubo largas filas de papás para inscribir a sus hijos, en los establecimientos fiscales hubo poca expectativa, pues los alumnos antiguos se anotan de manera automática. La comuna aprovecha estos días para remozar la infraestructura. /Wálter Coria

Pailón

Los padres abarrotaron las unidades educativas

Los colegios de Pailón estuvieron llenos de padres de familia que acudieron a matricular a sus hijos para la gestión 2018, pues los tres primeros días son para los alumnos nuevos y recién el jueves y viernes lo harán los antiguos y los estudiantes de traspaso de colegio y de otros distritos. /Huber Vaca