Roxana Coronado (41) madrugó para llegar al mercado minorista La Ramada en procura de lograr un buen lugar en el cual pueda seguir vendiendo su mercadería, que es lencería y ropa interior masculina, actividad que durante 25 años realizó en la esquina de las calles Amboró y Muchirí, en los alrededores de La Ramada.

Coronado ingresó a las 2:00 y buscó el que será su puesto de venta, donde armó una improvisada cama con la que comparte con su hija Kenia Melgar, de nueve años, que estudiaba porque por la tarde tenía un examen de lenguaje.

Como Roxana Coronado fueron miles los comerciantes que se peleaban ayer por ingresar al nuevo mercado, situado entre las avenidas San Martín de Porres y Moscú, entre el sexto y séptimo anillo, zona suroeste de la ciudad, cuya ocupación fue decretada por la comuna a partir del 30 de abril.

Fue tanta la desesperación que algunas asociaciones, ni bien conocieron el galpón que les asignaron, se atrincheraron con balizas, alambre, fierros y hasta cadenas con candados, pues tenían conocimiento de que los seguidores de Jaime Flores, la única federación de comerciantes que se opone al traslado de La Ramada, iba a llegar a posesionarse.



“Iniciamos la vigilia para no permitir el ingreso de la gente de Flores, el cual sigue intereses políticos, pues nunca vendió en La Ramada, él es dueño de varios almacenes, no es minorista”, aseguró Juvenal Nota, presidente de la Asociación de Comerciantes 26 de Enero, que agrupa a 300 socios.



Afuera del predio, un grupo de vendedoras de la Asociación 15 de Octubre lamentaba su mala suerte, pues aseguran que fueron engañadas por su dirigente, que no apareció para darles una explicación. “Si no hay espacio para nosotras, que vendemos desde hace 30 años, seguiremos en la avenida Grigotá, pues somos 120 comerciantes”, dijo Leonor Jiménez.



También hay desacuerdos internos, como sucede en la Asociación 21 de Febrero, donde de 400 socios fueron depurados 200.



“Hemos puesto cadenas a los pasillos para no dejar pasar personas ajenas a la asociación”, indicó el gremial Gabriel Acosta.

Mientras eso sucedía en La Ramada, en las oficinas de la Alcaldía y del Concejo, Jaime Flores, acompañado de dirigentes gremiales nacionales llegados desde La Paz, presentó sendas cartas pidiendo al alcalde Percy Fernández y a Angélica Sosa una audiencia para que escuchen su posición.

Satisfacción



Al ver el entusiasmo de los vendedores por ingresar al mercado, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que hasta el jueves pueden abrir las puertas para que se acomoden en los puestos, adelantando la inauguración.



“Estamos viendo los últimos detalles de una obra histórica; además estamos disponibles para atender los requerimientos de la familia gremial”, aseguró Sosa.



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, reveló que en 72 horas concluirán las tareas de señalizar las calles de ingreso, así como de colocar letreros indicativos en las avenidas.



“Hemos habilitado una nueva vía de ingreso y estamos terminando de pavimentar el estacionamiento con capacidad para 500 motorizados. En cuanto al transporte público, desde hace un mes 10 líneas de micro vienen por este mercado”, manifestó Ribera.

Reclama pago



El entusiasmo de los gremiales se vio empañado con la vigilia de protesta que desde hace una semana inició Felipe Tejerina Castedo (84), sobre la avenida principal de ingreso al mercado, el cual asegura que el municipio no le pagó el justo precio por 7.849 metros cuadrados de su propiedad, en los que fueron construidos los galpones.



“Les doy plazo tres días para que me paguen $us 1,6 millones, pues el precio es de $us 180 por m2; si no lo cumplen, meto una topadora y tumbo el mercado”, advirtió Tejerina y sus hijos que lo acompañan en la medida.



Por su parte, Sosa lamentó que el afectado no haya aceptado los casi Bs 2 millones que hay en depósito judicial, precio que fue el trato acordado y firmado.

Visto en el nuevo mercado

Ingreso

Los dirigentes de más de 40 asociaciones de La Ramada citaron a sus socios a las 2:00 para hacer fila e ingresar al nuevo mercado para escoger sus puestos.



Control

La puerta norte fue la única habilitada para el ingreso de los comerciantes, los cuales debían portar sus carnés de asociados para entrar a los galpones.



Desesperadas

Las representantes de 120 mujeres que venden en la Grigotá y José Salvatierra acusaron a sus dirigentes por dejarlas fuera de la repartición de los puestos.



Atrincherados

Como hay varias asociaciones que se han dividido y otras han depurado socios, los que están legales colocaron alambre, fierros y cadenas para proteger sus puestos.



Inauguración

En la norma aprobada por el Concejo la semana pasada se determinó que el 30 de abril comienza el proceso de traslado, pero al parecer será adelantado para el jueves.



Señalización

Siete vías fueron habilitadas para ingresar al mercado, en las cuales las tareas de pintado de las señales concluirán en 72 horas. Pasan 10 líneas de micro por la zona.