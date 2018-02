El consorcio inmobiliario Urubó Village anunció ayer que lanzará una licitación internacional para la construcción del puente ‘atirantado’, que unirá a Santa Cruz de la Sierra con Porongo en la zona del Urubó.

El anuncio fue hecho por los representantes de la empresa Urubó Village, Cristóbal Roda y Luis Carlos Kinn, en conferencia de prensa, donde explicaron que la licitación se hará para ganar tiempo mientras se espera que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se apruebe una ley que modifique los artículos de las leyes 2122 y 2913, que impiden las construciones de puentes sobre el río Piraí.

Se prevé que en esta semana ingrese al plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que promueve el diputado del MAS Édgar Montaño.

Una vez que se tenga el respaldo legal, se continuará con los trámites ante la Gobernación para obtener la licencia ambiental y para ello, los inversionistas esperan que las autoridades de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y de Porongo se pongan de acuerdo y firmen un convenio intermunicipal donde se dé luz verde para la construcción del puente Urubó Village.

La inversión que pretenden realizar en la megaobra alcanza a $us 17 millones, dinero que proviene de los accionistas del proyecto Urubó Village. El puente será de uso público, pues -a decir de Roda- dicho proyecto es parte de los costos de los proyectos inmobiliarios que se construirán al otro lado del río Piraí, en la zona del Urubó, como ser viviendas que tendrán un costo desde $us 60.000 hasta $us 200.000.

El proyecto fue presentado el año pasado al alcalde Percy Fernández. “Creo que nuestra ciudad requiere de una segunda alternativa de cero costo para ambos municipios y para el pueblo cruceño”, expresó Roda, quien, al igual que Kinn, desmintió que esté gestionando ante las autoridades municipales que se libre de impuestos a los inversionistas del Urubó Village.

El puente “atirantado”

Por su lado, Luis Carlos Kinn, presidente ejecutivo de la empresa, aseguró que el proyecto del puente cuenta con todos los estudios, como el de ingeniería a detalle final, de suelo y el estudio hidrológico. Asimismo, cuenta con la aprobación del Searpi.

Kinn dijo que este nuevo puente también beneficiará a los pobladores de las comunidades Los Batos, Las Cruces y Terebinto.

La obra nacerá en la parte final de la avenida Roca y Coronado, que actualmente llega hasta las orillas del río Piraí, y concluirá en un camino vecinal que actualmente existe en Porongo.

El proyecto del puente Urubó Village contempla cuatro carriles, dos de ida y dos de retorno; en ambos lados también existe la idea de construir dos vías peatonales y ciclovías. La parte interna del puente será sostenida por los tirantes, que permitirá tener una ampliación.

“El actual crecimiento de la zona y su propia conexión a la nueva ruta bioceánica hacen necesaria una nueva planificación urbana bajo una integración metropolitana con Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios cercanos. La implementación de nuevos puentes sobre el río Piraí será una necesidad imprescindible para brindar fluidez al tráfico vehicular y mejorar la provisión de otros servicios básicos”, expresó Kinn y agregó que el proyecto del puente tiene un apego al medioambiente, pues contempla elementos ecológicos y no implica la tala de árboles.

Carta a Percy

En la rueda de prensa, Kinn y Roda se refirieron a la carta que enviaron el 26 de febrero al alcalde Percy Fernández, donde le solicitan que se retome el convenio consensuado hace un año, para actualizarlo y tenerlo listo para su firma, inmediatamente después de que se apruebe la ley.

“Estamos en condiciones de realizar la invitación a las empresas ya preseleccionadas en construir el puente, obra que puede concluirse en un plazo no mayor de 18 meses desde su inicio”, indica la misiva.

Versión de la Alcaldía

El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Freddy Arauco, dijo que la comuna solicitó la aprobación de una ley nacional que autorice la construcción de puentes sobre la ribera del Piraí y aclaró que la tuición de firmar el convenio intermunicipal es de la Secretaría de Planificación, a cargo de la arquitecta Sandra Velarde.

EL DEBER intentó comunicarse vía teléfono con Velarde para conocer su versión del tema, pero a través de su asistente pidió hablar del asunto con el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, quien a su vez no pudo ser ubicado.

El alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, celebró el anuncio que hizo el consorcio Urubó Village y el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados, porque, según él, su región tiene la necesidad de dejar de estar aislada de los demás municipios y recordó que así también reflejó el estudio que hizo la cooperación japonesa Jica, que plantea la construcción de más de dos puentes en el Urubó. “No es un capricho, es una necesidad que tiene Porongo de estar conectado con otras ciudades”, remarcó y acotó que ya está aprobado el proyecto para construir el puente Bicentenario.