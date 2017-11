Lanzan el catálogo de flora para ornamentar las aceras en los barrios

El lanzamiento del catálogo de flora de la comuna capitalina permitió conocer que este archivo de especies arbóreas será la guía para que los vecinos ornamenten sus aceras, las cuales van a cambiar de aspecto cuando sea concluido el plan piloto que lleva adelante la Secretaría de Planificación (Sempla) en los barrios Rancho Nuevo y 2 de Mayo, que pertenecen a los distritos 6 y 7, respectivamente.

Años atrás la Revolución Jigote sacó una campaña denominada Tu vereda pariente, en la que se instaba al vecino a guardar línea y nivel, así como a limpiar de escombros y de basura las aceras, las cuales son casi intransitables en la mayoría de los barrios de la urbe.

La secretaria de Planificación, Sandra Velarde, explicó que entre los dos barrios serán construidos 9.000 metros cuadrados con ladrillos pavic, con alrededor de 5.000 metros lineales de cordones, cuyo costo será de Bs 1.873.370, para que luego los vecinos continúen por cuenta propia obedeciendo la línea y el nivel, pues la Alcaldía no dispone de dinero para construir la totalidad de las veredas de la ciudad.

El plan se inició con una serie de talleres explicativos a los vecinos, incluidas dinámicas de grupo. “Hemos llevado elencos teatrales para representar los problemas cotidianos, donde la gente se sienta involucrada con el problema de las veredas irregulares”, expresó Rubi Suárez, jefe de Proyectos Sociales de Sempla.

“La idea es que las juntas vecinales conozcan los derechos, los deberes y los valores que son parte de la conciencia ciudadana, y luego que sepan de la normativa de construcción de sus aceras y su arborización”, acotó Velarde.

Apuran el trabajo

El maestro albañil Marvin Suárez no se da tregua en la construcción de los cordones en una de las calles del barrio 2 de Mayo, donde otra brigada le sigue los pasos para rellenar el espacio y colocar los ladrillos. Al costado se puede notar que hay un trecho que será destinado para colocar pasto y luego un árbol, preferentemente de origen nativo cruceño.

“Esperamos concluir el trabajo en ambos barrios a mediados de diciembre”, manifestó Moisés Villanueva, ingeniero de obra de la empresa HA.

Sin embargo, vecinos de la zona desconocen el proyecto; es más, creían que estaban preparando la calle para que sea pavimentada, obra que es muy esperada. “He visto desde hace un mes que hay este trabajo, pero nadie me responde qué es, por eso voy a preguntar a la junta vecinal”, indicó Beatriz La Fuente, vecina del 2 de Mayo.

Contenido de la publicación

En lo que concierne al catálogo, se han impreso 1.000 ejemplares, con un costo de Bs 63.000, los que serán distribuidos a las bibliotecas municipales, así como a las subalcaldías, universidades y otras instituciones. Además del impreso, el material está disponible en disco compacto para llegar a un número mayor de receptores.

“La confección del catálogo no le cuesta nada al municipio, pues es el aporte de los profesionales del área de biología de las diversas secretarías y del Jardín Botánico, pues se hizo pensando en cambiar la mentalidad porque el vecino no está viendo el potencial de los árboles”, añadió Velarde.

El biólogo Alejandro Angulo, de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida, ve que el libro es una recopilación de anteriores manuales. “El papel es excelente para imprimir buenas fotografías, lo cual no han hecho; además, veo imprecisiones en los datos técnicos de algunas especies”, anotó.