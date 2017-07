La zona más golpeada por los narcotraficantes en el país es el oriente

“Toda la Amazonia boliviana es un paso obligado de droga, Pando, Beni, Santa Cruz e incluso el Chaco tarijeño; somos un país tránsito de pasta base de cocaína de Perú y marihuana paraguaya”, aseveró el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, consultado respecto a que Santa Cruz es el departamento donde se ha hallado más narcolaboratorios y más droga ha sido secuestrada.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Santiago Delgadillo, dijo que esta situación se da debido a que hay zonas inhóspitas y lugares inaccesibles.



Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, entre 2010 y 2015, nueve de cada 10 laboratorios de droga que fueron descubiertos en el país estaban en Santa Cruz, al igual que un tercio de las fábricas de pasta base de cocaína. Además, el 80% del clorhidrato de cocaína y un tercio de la pasta base secuestrada a escala nacional estaban en el departamento cruceño.



Cáceres recordó que la semana pasada, en Beni, se secuestró más de una tonelada de droga, mientras que en Pando, cinco ciudadanos brasileños ligados a la fracción B-13 del Primer Comando de la Capital (PCC), implicados en el narcotráfico, fueron detenidos y entregados a la justicia de su país.

Además, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista en EL DEBER el 9 de abril de este año, con motivo del asalto a la remesa de Brinks, reconoció que en la zona de la Chiquitania el territorio cruceño es vulnerable porque la institucionalidad estatal es débil. “Es vulnerable al tráfico de drogas, de armas, de piedras preciosas”, dijo entonces, además de reflexionar que hay zonas donde es necesario ‘sentar soberanía’.

Qué medidas tomar

Sobre lo que hay que hacer al respecto, Delgadillo dijo que debido a esta situación, se han intensificado los operativos por este sector y que lo harán constantemente.

Por su parte, Cáceres enfatizó que se fortalecerán los acuerdos para la lucha conjunta con los países limítrofes. Atribuyó a los oficiales de enlace que se tiene con Brasil, los resultados de incautaciones. “El tema de información de inteligencia es el 70 u 80% del trabajo”, afirmó.

Cárteles brasileños

Por otra parte, con respecto a la presencia de cárteles brasileños en el país, Cáceres señaló que el PCC y el Comando Vermelho envían emisarios con un contingente de dinero, para llegar y acopiar droga. “La llevan en avionetas a Brasil; de ahí pasa al mercado europeo, siguiendo una ruta por África”, dijo.

El fin de semana, en contacto con EL DEBER radio, Marcio Sergio Christino, fiscal del estado de Sao Paulo, Brasil, aseveró que miembros cabecillas del PCC que están siendo buscados en Brasil tienen como punto de huida Bolivia y más específicamente a Santa Cruz.

Cáceres se reservó sus comentarios al respecto “porque son temas de seguridad de Estado”, pero que destacaba el intercambio de información “en tiempo récord” que se tiene con Brasil.



Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Pando, Pedro Villa, señaló que a raíz del reporte de fuga el fin de semana de 16 reos de la cárcel Manoel Neri, del estado de Acre, se han reforzado los controles fronterizos entre ambos países tanto por los pasos legales, Brasileia y Epitaciolandia, como por los cruces ilegales.



Agregó que dada la peligrosidad de los fugitivos, que tienen antecedentes de secuestro, asesinato, robo de vehículos y narcotráfico, militares y policías de ambos países participan de los controles que se realizan. “La cooperación es permanente”, apuntó Villa.

Se incrementó la marihuana



Ayer, durante los actos en homenaje al 30.º aniversario de la Felcn, Delgadillo detalló que en el primer semestre, en el país, se realizaron 6.345 operativos en los que se secuestró 9,8 toneladas de cocaína. Lo llamativo es que en el primer semestre se incautó 204.104 kg de marihuana mientras que durante todo el año se secuestró 118.135 kg.



Por otra parte, con referencia al microtráfico, se logró interceptar cocaína y marihuana dosificada en 388.215 sobres, además de 9.229 comprimidos de drogas sintéticas.



También se identificaron 1.905 fábricas y 29 laboratorios de cristalización y se detuvo a 1.260 personas, entre nacionales y extranjeros Asimismo, Delgadillo detalló que se secuestraron 78 bienes inmuebles por un valor de $us 13 millones, 12 avionetas valuadas en $us 435.000, junto a 430 vehículos cotizados en $us 7 millones y más de $us 500.000 en efectivo, por lo que se calcula una afectación económica al narcotráfico de entre $us 30 y 40 millones.

Evo niega que haya más droga



El presidente Evo Morales cuestionó que algunos opositores aseveren que en el país hay más narcotráfico y delincuencia que en anteriores gobiernos, pues ahora existen 22.000 hectáreas de hoja de coca, citando datos de Naciones Unidas, mientras que en la época de la dictadura había 57.000 ha y en los 20 años de gobiernos neoliberales en promedio hubo 40.000 ha.



“Nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico tiene reconocimientos mundiales, desde Viena hasta Washington, nadie cuestiona nuestros informes, más bien es un modelo”, dijo.