La sequía aumenta el riesgo de incendios en 38 regiones

En Santa Cruz no llueve desde hace 25 días y los pronósticos no son muy alentadores, ya que no se prevén precipitaciones en lo que resta de la semana. La sequía, sumada a los fuertes vientos y a la falta de precaución en los chaqueos, ha disparado la alerta por el riesgo de incendios forestales en la región, siendo 38 los municipios más amenazados.

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asin, informó de que, ante el incremento de las quemas y el alto riesgo de incendios, se ha declarado alerta naranja en el departamento.

Basada en los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), Asin precisó que solo este mes se han registrado 2.379 focos de quema, superando la media histórica de julio de los últimos siete años, que es de 1.093. Es más, desde 2010 hasta 2017, solo el año pasado se han anotado más quemas en este mes, con 5.356 sucesos.

Piden pausa en las quemas

La secretaria de Medio Ambiente manifestó que persiste la preocupación por los incendios porque la falta de lluvias, los vientos fuertes y la falta de precaución en los chaqueos son tres componentes que crean condiciones favorables para que el fuego se salga de control.

En este sentido, dijo que la Gobernación ha solicitado formalmente a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que declare una pausa administrativa en la autorización de quemas controladas en la región, lo que puede disminuir este riesgo. “Si no ponemos un alto a tiempo a los chaqueos, estos van a derivar en incendios forestales”, repitió Asin, al indicar que en lo que va del año se han registrado 10 emergencias por incendios, pero que fueron controlados a tiempo.

Este es el segundo año consecutivo en que la Gobernación solicita a la ABT una pausa administrativa en las quemas por el riesgo de incendios.

Los amenazados



Según el reporte del Satif, en estos momentos hay 38 municipios amenazados, de los cuales 30 tienen un riesgo extremo de incendio; cuatro muy alto riesgo y cuatro, alto riesgo. Entre los que tienen riesgo extremo están Montero, San Ramón, Warnes, Colpa Bélgica, San Antonio de Lomerío, San Miguel, Cuatro

Cañadas, Saavedra, Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Portachuelo, Porongo, La Guardia y Charagua.

Según los pronósticos de la Gobernación, los vientos con dirección noreste seguirán afectando en la región hasta el 2 de agosto, cuando se espera cambio a dirección sur.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica vientos calmos para lo que resta de la semana y no se prevén lluvias al menos hasta el viernes.



Los fuertes vientos que se sintieron el fin de semana y ayer provocaron al menos 10 llamados de emergencia ante el Departamento de Emergencias Municipales, de los cuales dos estuvieron relacionados con la caída de árboles sobre vehículos, otros sobre la vía pública, además de letreros y otras emergencias.