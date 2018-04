Asegurando estar cansados de ser ignorados por el alcalde municipal de San Carlos, Marco Antonio Áñez y afirmando que son la representación legal del Control Social del municipio, desde el mediodía de este martes un grupo de vecinos y dirigentes de los cinco distritos de la comuna, mantienen cerrada la vía al interior.

La principal demanda de este movimiento es ser reconocido como el Control Social Municipal de San Carlos, a lo que se suma el pedido de la asignación y entrega de recursos para desempeñar su labor, además de un espacio y los medios para fiscalizar la gestión edil, de la que dicen tener varias observaciones.

El bloqueo se inició luego de que los dirigentes y gente de base se apersonara a la Alcaldía en busca de Áñez para que resuelva sus demandas, pero al no encontrar al alcalde, que estaba en una reunión en Santa Cruz, se reunieron con el secretario general, Óscar Saucedo, quien no logró apaciguar los ánimos, por lo que desde las 12:40 de ayer se cerró la vía.

Foto: Mijael Saravia

De su lado, el alcalde, en contacto telefónico con este medio, dijo que no tiene problemas en reconocer y responder a los pedidos del Control Social, pero pide que la sociedad civil se organice y conforme un ente de fiscalización enmarcado en la ley, no como ahora que hay dos instancias que se arrogan la representación de los vecinos en su municipio.

“Más allá de que no es mi tuición dar legalidad a un Control Social, solo se pide que se conformen de acuerdo a la ley, si lo hacen y presentan sus respaldos los reconocemos y trabajamos con ellos, pero no puedo dar legalidad a uno u otro, no es mi competencia. Mientras más fiscalización haya, es mejor”, dijo Áñez.

Foto: Mijael Saravia

La medida se endura

Hasta pasadas las 23:00 del martes y ante la fallida gestión del comandante de la Policía de Ichilo, Wilson Castro de que se suspenda el bloqueo sin intervención policial, solo se logró dos cuartos intermedios -el primero a las 17:40 y el segundo a las 19:00- para dar paso a los vehículos varados.

En la jornada también hubo quejas subidas de tono de parte de la gente perjudicada con la medida, pero las mismas no pasaron a mayores y hasta el cierre de edición el bloqueo continuaba sin visos de solución.