La rotonda del Plan Tres Mil sigue siendo terreno de los ambulantes

Como a todo paciente, y por lo general, el médico, después de hacer un diagnóstico y recomendar un tratamiento, debe hacer un seguimiento para que la afección no vuelva a aparecer. Sin embargo, este no es el caso de la rotonda del Plan Tres Mil, donde, a medio año del inicio del traslado de gremiales al mercado modelo, se evidencia que vuelve a padecer del mismo mal.

Asentamientos informales, suciedad y caos vehicular vuelven a apoderarse de la zona en menor proporción y en calles aledañas a la rotonda, pero con el mismo perjuicio para negocios establecidos y vecinos que se quejan de que ‘el médico’, en este caso la Alcaldía cruceña, se encuentra atendiendo otros asuntos.

“Cada vez es más frecuente y son más, la gente de la Alcaldía no viene y todo sigue igual. Yo coloqué un letrero para ofrecer mis productos y los toldos de los comerciantes lo tapan y los clientes no llegan”, lamenta una carnicera, que cuenta con su negocio establecido en una vivienda.

Una vecina señala que cada vez son comerciantes distintos los que llegan a asentarse en la zona, “los hacen salir, pero vuelven nuevos y lo peor es que no consideran ni la limpieza. Todo está sucio”, sostiene.

Mientras, los ambulantes ofrecen desde frutas hasta platos preparados. Uno de ellos vende pollos y dice que tiene su negocio establecido donde hay más en caso de que el cliente necesite, “lo de la calle es una sucursal”, reconoce con picardía.

A pesar de que la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó en reiteradas ocasiones que la Alcaldía será firme con los ambulantes, en el lugar no existe presencia alguna ni de funcionarios municipales ni de gendarmes y menos autoridades de salud en un lugar donde las moscas están ‘como Pedro por su casa’.

Falta de limpieza y destrozos

El obelisco es uno de los símbolos de la ciudadela Andrés Ibáñez y en el lugar se advierten pintadas de pandillas y destrozos en los basureros que fueron instalados y carteles publicitarios. El olor a excrementos humanos es notorio y la basura se desparrama por todo el paseo, que, en su momento, fue remodelado por la Alcaldía.

Detalles

Basura amontonada

La ausencia de un contenedor de residuos es notoria.



Descuido en la jardinera

Además de la basura, las pocas palmeras muestran dejadez.



Tráfico vehicular

La presencia de un efectivo de Tránsito no abastece el lugar.