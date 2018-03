La propuesta de un puente colgante en el río Piraí cobra fuerza; el lunes se inician foros

La idea que lanzó el miércoles el alcalde cruceño, Percy Fernández, de construir un puente colgante sobre el río Piraí, va cobrando fuerza.

Ayer, en la reunión que sostuvo el burgomaestre capitalino con su homólogo de Porongo, Julio César Carrillo, se acordó iniciar un ciclo de foros para analizar, debatir y consensuar un proyecto de construcción de un puente que conecte a los dos municipios, pero sin dañar al medioambiente.

Una hora antes de que finalice la reunión que se realizó a puerta cerrada en las instalaciones de la Secretaría de Parques y Jardines, Fernández reiteró que no se permitirá la edificación de puentes que afecten la llanura de inundación, porque, a su criterio, eso significará dañar el medioambiente y poner en riesgo a la ciudadanía ante posibles riadas. No obstante, abrió la posibilidad de construir el primer puente colgante para conectar ambos municipios.

En la reunión, que fue promovida por el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, participaron las presidentas de los concejos municipales, Angélica Sosa y Moira Alejandra Vaca, la asesora del legislativo cruceño Betty Tejada y el representante del Ministerio de Autonomía, Pablo Dehesa.

Fernández dijo que un puente colgante está sobre dos zapatas, una en cada municipio, y toda la estructura sería sujetada por cuerdas por lo que no se necesitará construir ni una sola columna en medio del río Piraí.

Indicó que la estructura colgante, que mediría unos 400 metros de largo, permitiría el paso no solo de los vehículos livianos, de carga, sino también “camiones de guerra”. De ejecutarse el proyecto se debe contemplar que al costado de dicha construcción haya pasarelas para el peatón, dijo el alcalde al recalcar que este puente estaría sobre el cordón ecológico, lo que significa que no se tendría que talar ni un árbol.



En su intervención, Fernández dijo que este proyecto debe ser analizado con más detenimiento para garantizar su seguridad, tomando en cuenta los fuertes vientos que se registran en la región, el suelo y la inversión que demandaría la obra. En tal sentido, platea que se haga un estudio en el que participen expertos en ingeniería y profesionales de otras áreas, pues “no vaya ser que el viento zarandee al puente”, expresó.



La propuesta del burgomaestre cruceño fue apoyado por la arquitecta Angélica Sosa, presidenta del legislativo, quien señaló que de concretarse esa idea, sería la primer megaobra de esta característica que se construye en la ciudad y en el país, lo que le daría un toque de modernidad a Santa Cruz de la Sierra.



Sosa pidió no atemorizarse frente a los cambios que planifica la comuna, porque -en su opinión, así nacieron los proyectos para construir los módulos educativos, el cambódromo y el sistema de salud gratuita que ofrece la municipalidad a los vecinos.



La mirada de Porongo



Por su lado, el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, escuchó con detenimiento la idea de Percy Fernández y no descartó la posibilidad de cambiar de posición referente al proyecto que promueve para construir el puente Bicentenario en la zona del cuarto anillo y avenida Centenario.

Carrillo expresó que su municipio busca que otro puente sobre el Piraí mejore la interconexión entre ambas regiones.



El burgomaestre del municipio vecino apoyó la propuesta de llevar a cabo un foro, el cual arrancará este lunes con sectores sociales, colegio de profesionales y con las instituciones que presentaron proyectos sobre la construcción de puentes en el río Piraí. No obstante, no se especificó la hora ni el lugar de este evento.



Entre esas entidades está el grupo empresarial Urubó Village, que plantea construir un puente atirantado en la zona del Urubó, más concretamente en la zona del cuarto anillo y la avenida Roca y Coronado.



De acuerdo con el diseño de la obra, el puente tendría cuatro carriles para vehículos y dos carriles para bicicletas y peatones. Tendría 400 metros de longitud, sería de uso público y la inversión privada sería de $us 17 millones.



Otro de los proponentes es la Gobernación de Santa Cruz, que plantea construir un puente paralelo al Mario Foianini. Ambos puentes serían utilizados como uno solo, pues uno serviría de ida y el otro, de retorno.



“Para eso será el foro”, dijo Carrillo y celebró que en esta primera reunión con el alcalde cruceño se hayan logrado algunos acuerdos. Cada municipalidad designará a sus representantes para que expongan sus propuestas.



El concejal de Porongo Plácido Barón (MAS), que no pudo participar de la reunión, dijo no estar de acuerdo con el cambio del proyecto que promueve Porongo, pues el puente Bicentenario “tiene los respaldos técnicos y legales”, por lo que las autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra no permitan su construcción los sectores sociales iniciarán medidas de presión como marchas y bloqueos de carreteras.

Reacciones

EL DEBER buscó la opinión del presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Luis Fernando Balcázar, sobre la propuesta del puente colgante; sin embargo, el profesional se excusó de referirse al tema, bajo el argumento de que aún no conoce la propuesta del alcalde cruceño. Similar posición asumieron representantes del Urubó Village.

En la jornada

Se quedó esperando

El concejal por el MAS de Porongo, Plácido Barón, se quedó con las ganas de participar de la reunión entre los alcaldes Fernández y Carrillo. Ingresó a las oficinas de Parques y Jardines, pero no a la sala donde se realizó la reunión.



La cita

La reunión se extendió hasta las 15:00 y terminó con la firma de un acta de entendimiento para realizar los foros sobre los proyectos de puentes.