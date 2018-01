La torrencial lluvia puso en aprietos a miles de vecinos en los diferentes barrios de la ciudad, al ver cómo sus casas se inundaron. Don Emilio Flores vive solo en su vivienda situada en el barrio El Regreso, en la avenida G-77+China, por lo que tuvo que mudar como pudo sus pertenencias, en especial un frízer y unos anaqueles de su pequeña pulpería, lamentando su situación ya que no tenía una mano que le ayude.

En el otro extremo de la ciudad, en el suroeste, un nutrido grupo de vecinos del barrio Los Vallecitos, entre ellos Mauricio Salgueiro, desconsolados con la Alcaldía, procedieron a bloquear el ingreso al nuevo mercado mayorista Abasto, pues los canales de drenaje recién construidos los han perjudicado, porque el agua en las calles llegaba arriba de la cintura.

“Nos molesta ver que solo han maquillado una parte de la zona, pero la comuna se ha olvidado de terminar el canal que iba permitir el desagüe de nuestras calles; ahora tenemos nuestras pertenencias mojadas por una negligencia”, manifestó Salgueiro, que espera una pronta solución de parte de los técnicos de la municipalidad.

En el camino a la refinería de Palmasola, la avenida Las Américas nuevamente se anegó, obligando a algunos vecinos a cortar la ruta para evitar que la corriente se lleve a los peatones o arrastre a los motorizados. Sin embargo, ese bloqueo duró poco porque llegó a auxiliar una máquina retroexcavadora que limpió la cuneta.

Los que una vez más estaban desconsolados eran los vecinos del barrio 6 de Agosto, situado al sur de la refinería, al ver que la lluvia les llenó las calles y el canal que pasa por la zona estaba a punto de rebalsar. Además, unas cuadras más allá, se anegaron los ríos que en tiempo de sequía son imperceptibles, cortando el paso con los nuevos caseríos que han aparecido en los últimos meses.

Percances

Alrededor de las 3:00 de ayer, un conductor al mando de un auto rojo tuvo que abandonarlo cuando atravesaba el túnel del cuarto anillo del aeropuerto El Trompillo, rápidamente se llenó de agua, la cual ingresó por las salidas de emergencia. Como la lluvia no amainaba el cierre del paso subterráneo se mantuvo gran parte del día, hasta que fue secado por el sistema de bombeo.

Como producto de la alta humedad se hundió parte del camellón de la carretera a La Guardia, entre el cuarto y quinto anillo, destruyendo además el canal de drenaje embovedado y dejando al descubierto cables de electricidad.



Mientras que el sexto anillo que atraviesa el Parque Industrial para unir el cambódromo con la avenida Virgen de Luján, una vez más dio dolores de cabeza a los conductores que osaron circular, pues la fuerza del agua movía a los vehículos más chicos e hizo imposible el tráfico de los toritos. Igual contratiempo provocó la inundación del canal del octavo anillo, en la ruta a La Guardia, ocasionando que el tráfico se torne más lento obligando a los peatones a cruzar descalzos.

Asimismo, en la ruta a Cotoca las urbanizaciones asentadas, como El Trapiche, se vieron en apuros por el rebalse de los canales, cunetas y lagunas.

Por último, por causa de la larga lluvia las raíces de los árboles mal podados se debilitaron y se vinieron abajo, como sucedió con uno situado en la avenida Trinidad y otro en la plaza del Canillita.

Barrios y vías siniestradas por los chaparrones



1.- El antiguo ‘curichi de Johnny’ volvió a llenarse de agua por unas horas en el quinto anillo de La Cuchilla, donde los canales subterráneos no lograron desaguarlo.



2.- La calle secundaria de ingreso al nuevo mercado mayorista Abasto quedó bajo el agua, no se notaba entre la calzada y la cuneta.



3.- El reclamo que hicieron los vecinos de Los Vallecitos es porque la Alcaldía no ha expropiado dos casas para terminar de construir el canal de drenaje que desagua la zona y el mercado mayorista Abasto.



4.- Los barrios situados antes del ingreso y en la parte posterior de la refinería de Palmasola sufrieron por la inundación. Los canales, sea de tierra o revestidos, estuvieron a punto de rebalsar. Los que más soportaron el temporal fueron los vecinos del 6 de Agosto, porque corrieron el riesgo de quedar aislados de la ciudad.