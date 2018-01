Luego del paro cívico del viernes en el que las comparsas fueron clave para ejecutar la medida, surgieron rumores de que debería suspenderse la segunda 'preca' este sábado para seguir con la protesta. Pero el presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) Carlos Arrien, aclaró que esta actividad es más bien una palestra para seguir con la protesta.

La posición es clara: la segunda actividad carnavalera del año no se suspende sino más bien que se convierte en una 'protesta cultural' que apunta a permitirle a cualquier ciudadano a manifestarse por la actual situación que atraviesa el país. "El Carnaval no es de la ACCC, si no del pueblo", dijo a El DEBER Radio en el programa Asuntos Pendientes.

"La actividad está abierta para la integración social; es una palestra muy grande y ¿por qué la deberíamos de desaprovechar?", añadió. Esta segunda precarnavalera partirá desde la calle Ingavi y se extenderá hasta la plaza del Estudiante. Han confirmado su presencia un total de 15 ballets y cerca de una decena de comparsas carnavaleras.