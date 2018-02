La mayoría de los municipios cruceños están acatando el paro cívico, con excepción de algunas regiones como San Matías, Cuatro Cañadas y San Julián, donde las actividades se desarrollan de forma normal.

En Mineros hay bloqueo de la carretera que conecta a este municipio con el resto de los pueblos del norte cruceño. En Montero, donde se acata a medias la medida, las clases son irregulares. En la unidad educativa San Francisco de Sales, por ejemplo, los maestros acudieron a su fuente laboral, pero hay poco alumnado.





El colegio San Francisco de Sales, de Montero, con poco alumnado/Foto: Juan Carlos Fernández

En Pailón, hay algunas calles cerradas e instituciones que tampoco están atendiendo al público; sin embargo, no todos están acatando el paro. Por ejemplo, hay unidades educativas como el Ángel Foianini y Carlos Gómez están pasando clases.

Niños de una unidad educativa de Pailón pasando clases/Foto: Hubert Vaca

Puerto Quijarro y San Ignacio

En Arroyo Concepción, la frontera con Brasil ha sido cerrada. Algunos vecinos colocaron piedras y banderas para impedir el paso de vehículos.

En San Ignacio de Velasco la mayoría de las instituciones están acatando el paro convocado por el Comité pro Santa Cruz, que pide respeto a los resultados del 21F.

Las clases en las unidades educativas fiscales y privadas se suspendieron, solo pasan clases colegios de convenio. Los mercados están cerrados, así como la atención en las reparticiones de la Alcaldía. No hay transporte público y slo trabajan instituciones del Gobierno como el Banco Unión y el Segip.

Los mototaxistas, y plataformas juveniles bloquean las carreteras San Ignacio - San Matías - Brasil -San José de Chiquitos - Concepción-Santa Cruz.

Uno de los puntos de bloqueo en San Ignacio de Velasco/Foto: Carlos Quinquiví

Cuatro Cañadas

En Cuatro Cañadas, las entidades bancarias, los mercados públicos y los servicios de transporte, como trufis, taxis, micros y mototaxis, están trabajando normalmente, incluso las unidades educativas están pasando clases.

En San Matías y en San Julián se observa una situación similar. El dirigente de los mototaxistas de San Matías, Juan Carlos Alave, indicó que luego de una reunión sostenida el sector determinó no acatar el paro instruido por el Comité pro Santa Cruz. Por su parte, los dirigentes gremiales también decidieron trabajar normalmente, porque "día que no se trabaja, día que no hay para comer", indicaron.

Los buses del transporte interdepartamental también han salido rumbo a sus destinos.