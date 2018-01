La inscripción escolar se inicia el lunes con directores institucionalizados

Las inscripciones escolares en todos los colegios privados, públicos y de convenio del país se inician este 15 de enero, mientras que las clases empezarán el lunes 5 de febrero, así lo confirmó ayer el ministro de Educación, Roberto Aguilar, durante el acto de posesión de las nuevas autoridades institucionalizadas del sector, realizado ayer en las instalaciones de dicha cartera de Estado. Salomón Morales juró como director departamental de Educación de Santa Cruz.

Aunque la resolución 001/2018, que rige la nueva gestión educativa, no ha sido aprobada todavía, el ministro adelantó que el registro de alumnos durará una semana y que los colegios de alta demanda donde hubo el sorteo de cupos, deberán respetar el proceso.

Según Aguilar, hasta el momento a su despacho no ha llegado ningún reporte de que algún colegio que no esté en condiciones de iniciar las clases el 5 de febrero, aunque admite que hay regiones en Beni, Cochabamba y Santa Cruz que reportan problemas por las lluvias.

Comentó que el acto oficial de inauguración del año escolar se realizará en la Unidad Educativa Ignacio León, de Oruro, a las 8:00, con la presencia del presidente Evo Morales. Para esta nueva gestión escolar se espera que se matriculen más de 2,8 millones de alumnos en todo el sistema educativo regular, alternativo y especial.

Indicó que los colegios deben inscribir como máximo a 30 alumnos por aula y que de incumplir con esta disposición pueden ser sancionados.

“Si se ha inscrito (mayor número de alumnos) por una acción de negocio, debe establecerse una sanción drástica, pero si es la única unidad educativa de la zona, eso se puede amortiguar y se da una multa. Hay que evaluar las condiciones en las que se dé esa situación”, dijo y agregó que lo más probable es que el próximo año se tenga que inscribir a 25 alumnos por aula en los primeros años de primaria.

Pensiones



En cuanto al incremento de las pensiones escolares en los establecimientos privados, dijo que el porcentaje aún no fue definido, pero que es probable que hoy se lo haga.



Recordó que este tema está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. “Esperamos que hasta mañana se defina, pero si no es así, nosotros vamos a solicitar que hasta el viernes ya esté definido”, expresó.



La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), Isabel Sotez, ha propuesto que el monto del incremento no sea menor en relación al porcentaje del aumento salarial, como ha venido sucediendo en los últimos años.

Física y química



El ministro también aclaró que no se incorporarán nuevas materias, pero que se determinó que las materias de Física y Química no se desintegrarán y seguirán siendo áreas de conocimiento. No obstante, aclaró que ambas materias deben compartir el mismo tiempo de enseñanza, es decir, no se puede dar mayor énfasis a una sola asignatura. “El tiempo que se destina para impartir Física debe ser el mismo que de Química”, acotó.



Otro cambio establecido para esta gestión escolar tiene que ver con la autoevaluación para el estudiante. Se estableció que la evaluación en el ámbito de Ser valdrá cinco puntos, al igual que el ámbito de Decidir. En las dimensiones del Saber y Hacer la nota es sobre 100 puntos y la calificará el maestro.



Este cambio se hizo para corregir la mala interpretación que se hacía de la autoevaluación.



Aguilar también explicó que en la presente gestión escolar los alumnos tendrán cuatro textos de lectura obligatoria, uno es El libro del mar; otro Cartas para comprender la historia de Bolivia, de Mariano Baptista; y otros libros sobre el conflicto vinculado con Chile y la historia de Bolivia.

Calendario regionalizado



Con respecto al calendario regionalizado, explicó que a través de resoluciones ministeriales se aprobó que dos regiones autónomas indígenas (Weenayek, en Tarija; y Rajai Pampa, en Cochabamba) tengan su calendario regionalizado, respetando sus ritmos de organización tanto en el aspecto cultural como en el de producción agrícola.



La diferencia se dará en la fecha de descanso pedagógico de medio año. En el caso de los Weenayek, la vacación empezará en la segunda semana de julio. El resto del país deberá adecuarse a las características propias de cada región.



Las clases deberán concluir el 30 de noviembre.

Autoridades 2018-2020

Directores departamentales

Salomón Morales (Santa Cruz), Manuel Eudal Tejerina (Tarija), Pedro Tanaka Lens (Beni), Humberto G. Tancara (Chuquisaca), Iván Wilfredo Villa (Cochabamba), Juan Churata Cosme (La Paz), Eduardo García (Oruro), Beatriz López (Pando) y Hermenegildo Morales (Potosí).



Subdirectores de Sta. Cruz

Víctor Galarza Rojas, de Educación Regular; Rubén Álvarez Machi, de Alternativa y Especial; y Richard Rojas Aldana, de Educación Superior. Desde este viernes hasta el domingo deberán ser posesionados los directores de unidades educativas.