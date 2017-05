La ciudad convive a diario con 82 ferias itinerantes

Las ferias itinerantes ocupan diariamente vías y espacios públicos de los barrios en 13 distritos de la ciudad y en el Parque Industrial. La Alcaldía ha llegado a contar 82 ferias, con 4.963 gremiales, varias de ellas han crecido descomunalmente, como el ‘shopping Cumabi’, en el D-7, Villa Primero de Mayo.

El distrito que alberga más ferias callejeras es el 5, en el norte de la ciudad, con 20, aunque son pequeñas, pues la más grande es la del barrio Navidad, con 70 comerciantes, y solo atiende viernes y sábado.

De lejos, siguen los distritos 12 (Los Lotes) y 7, con 10 ferias cada uno, aunque este último acoge al ‘shopping Cumabi’, el que no solo está asentado en la avenida del mismo nombre, sino que también ha tomado la aledaña General Campero, por la cual se ha unido a la Tres Pasos Al Frente y continúa ensanchándose por las calles transversales de las UV 81 y 86.

Con ocho ferias cada uno, están los distritos 6 (Pampa de la Isla) y el 9 (sur). En el D-6 está la feria del barrio Las Pampitas, con 501 gremiales, la que se desarrolla los domingos y descontrola el tráfico vehicular por la carretera a Cotoca.

En el mismo distrito, sobre la avenida Virgen de Luján, hay otra feria los martes y sábados, con 406 comerciantes.

En el D-9 se halla la feria dominical de la ropa usada de la Villa Olímpica, la cual acoge a 300 comerciantes.

Hasta el céntrico D-11, que abarca desde el casco viejo hasta el segundo anillo, cuenta con ferias, aunque las dos que anota son permanentes, pues son rebalses de los mercados Los Pozos y La Ramada, los cuales, según el municipio, serán reordenados a partir de septiembre.

¿Cómo aparecen?

Estas ferias nacen cuando se agrupan dos o tres vendedores de ropa usada que toman una acera o la esquina de un área verde de cualquier distrito. Como siempre hay clientes, otros se anotician y también acuden a vender.



Después, aparecen los comerciantes de abarrotes, verduras y frutas, y luego entran los carniceros y se montan los puestos de comida.



En el barrio Jorori, la naciente feria solo vende ropa de segunda mano, pero los comerciantes buscan el asentamiento definitivo, pues han estado recorriendo varias calles. La semana pasada limpiaron la maleza de una acera y se repartieron los espacios para vender.

Vecinos, como Cristina Rodríguez, en la Pampa de la Isla, apoyan estas ferias porque no son permanentes y se organizan los días que para muchas amas de casa son jornadas para comprar verduras y abarrotes. En este caso es cada lunes en el barrio Primavera, donde los gremiales, anotados por la Alcaldía, son 94.

“Me libra de ir hasta el centro porque en la Pampa de la Isla no tenemos un mercado grande, aquí compro verduras, frutas y lo que necesito para la semana, no deben sacarlos”, dijo.

Estas ferias repercuten en el bajón en las ventas en mercados céntricos como Los Pozos; allí Marina Cabezas, que tiene su puesto callejero de frutas en la esquina de las calles 6 de Agosto y Campero, se quejó porque los clientes comienzan a escasear. “La competencia es dura, primero en los barrios con esas ferias y luego en Los Pozos, donde hay muchos gremiales en las calles”, afirmó.

Compromiso



El nuevo plan de movilidad urbana y reordenamiento de mercados que presentó la municipalidad también contempla estas ferias para que no estorben en los espacios públicos. El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, reveló que debe coordinar con su par de Seguridad Ciudadana y con el Departamento de Espacios Públicos.

“Se tiene que hacer un calendario para luego reglamentar las ferias itinerantes, pues hay que dar seguridad a los compradores y a los gremiales; se lo hará paulatinamente, no serán cambios radicales”, dijo Ribera, que agregó que en los cambios que se vienen se debe respetar que la acera es para el peatón y no para comerciar.



El jefe del departamento de Espacios Públicos, Gil Antonio Saucedo, recordó que estas ferias tienen el respaldo de una ordenanza de 2004, cuando el presidente del Concejo era Guido Nayar, la cual debe ser revisada y convertida en ley municipal, pero viendo la realidad actual, pues algunas han crecido.

“Haremos una revisión de la norma, por ello pediremos a Movilidad Urbana que nos dé luces para la reubicación de las ferias itinerantes para que no estorben la circulación peatonal y vehicular”, indicó Saucedo.



La autoridad reveló que designará a un funcionario en cada Subalcaldía para que atienda los espacios públicos y los eventos, pues también pretende regular los juegos infantiles y las fiestas por aniversario de los barrios.