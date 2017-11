La Fiscalía solicitará apertura de la caja fuerte de caso Pari

La Fiscalía anunció este jueves que gestiona la autorización para el desprecintado de una caja fuerte que fue encontrada durante una requisa a la casa donde vivían los padres, la esposa y los hijos de Juan Franz Pari, principal acusado de un millonario desfalco al Banco Unión. La cónyuge, Carolina Jerez, cuando conversó con este medio, señaló que es una mentira y que esta no existe.

El representante del Ministerio Público, Erlan Almanza, señaló qué la apertura de la caja se solicitó “ante la autoridad jurisdiccional competente. No sabemos que hay en el interior, precisamente por eso hacemos esta gestión”, explicó el fiscal de materia. EL DEBER conversó el martes con Jerez, quien está recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

Sin que este medio se lo pregunte, ella dijo que los medios de comunicación son utilizados para difundir mentiras. Cuando se le preguntó a qué se refería, ella se refirió al supuesto hallazgo de esa caja fuerte. “Eso es mentira, no había ninguna caja fuerte. ¿Usted cree que si hubieran hallado un objeto de esa naturaleza, no lo habrían abierto inmediatamente para conocer su contenido?”, aseveró y luego recalcó que ella y sus suegros son inocentes.

Almanza sostiene la tesis de que Jerez era la encargada de entregar dinero a quienes colaboraban con Pari en el desfalco. “Tenemos información de que esta persona conocía sobre el movimiento”. Además, esta semana se secuestró un vehículo Mercedes Benz que, según los investigadores, está a nombre de Jerez. Ella, desde el centro reclusorio, manifestó que no recibió ningún regalo de su esposo, de quien está separada hace siete meses y solo se encarga de proveer para la alimentación y estudios de su hijo mayor.



Auditoría externa

El representante del Ministerio Público también indicó que ya solicitaron una auditoría externa para confirmar las declaraciones informativas de la exsubgerenta regional del Banco Unión Mariela Ximena V.R., de que en diciembre de 2016 ya se conocía que Pari se había apropiado de algo más de Bs 6 millones a través de dos cuentas. Una vez se tenga el resultado, será sometido a una auditoría forense por parte de los peritos del IDIF.

Interpelación



El ministro de Economía, Mario Guillén, ratificó el miércoles su asistencia al acto de interpelación que la bancada de oposición planteó en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el desfalco de Bs 37,6 millones al estatal Banco Unión, desvelado el 27 de septiembre.

“Al igual que el informe oral que me han pedido, voy a asistir a la interpelación y voy a responder las preguntas que ya me las han planteado”, dijo a los periodistas.



A mediados de octubre, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales planteó una interpelación a Guillén con 32 preguntas, la mayoría referidas al desfalco en la entidad financiera.