La Fiscalía pedirá detención en la cárcel para joven que fue detenido con arma el 21-F

La Fiscalía pedirá ante los estrados judiciales la detención preventiva en la cárcel de Palmasola del joven que la tarde del 21 de febrero fue descubierto en el cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor en poder de un arma de fuego en el cinto, cuando se realizaba una masiva movilización ciudadana. Además, portaba un aparente credencial o chapa similar a la insignia de México

La fiscal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Mariela Toledo confirmó que el aprehendido será imputado de acuerdo a la Ley de Armas 400, que establece el delito de porte ilegal de arma con pena de entre 1 y 5 años de cárcel.

Tras las investigaciones realizadas por la Felcc, se pudo determinar que el arma es verdadera y de calibre 22. Estaba cargada con siete proyectiles de salva o de fogueo, y no tenía ningún registro legal en las instancias establecidas por la norma.

Admira las armas

Según el director de la Felcc, Gonzalo Medina, el joven R.G.P. fue detenido por una multitud al ser detectado como sospechoso o un infiltrado policial o militar.

En el lugar fue observado con un monedero que le colgaba en el cuello con una insignia de México, además de su credencial universitario y su carné. La gente le quitó el revólver, que luego fue entregado por la dirigencia del Comité Cívico en el Comando policial al coronel Alfonso Siles.

El joven fue conducido a la Felcc, donde se conoció que el año pasado se había graduado de bachiller y del servicio premilitar. Su padre se hizo presente en medios televisivos y explicó que estaban participando de los bloqueos en diversos puntos; que él compró el revólver en una tienda y que su hijo la tomó sin permiso porque siente admiración por las armas.

Siles y Medina coincidieron en que el aprehendido no pertenecía a la Policía ni a las Fuerzas Armadas. Cuando ayer acudió a declarar ante la fiscal Mariela Toledo, el joven optó por guardar silencio. Se sabe que no registra antecedentes penales, pero hasta el momento, según la Fiscalía, no presentó documentos que forman parte de los requisitos legales para pedir una medida sustitutiva.

La ley prohÍbe el registro de armas para las personas civiles con antecedentes penales

La Ley 400 de Control de Armas de Fuego, que rige desde el 18 de septiembre de 2013, prohíbe de forma categórica la otorgación de registros y licencias para personas que tengan antecedentes penales.

Desde la puesta en vigencia de la ley a escala nacional funciona el Registro de Armas de Fuego de Uso Civil (Reafuc). El registro y licencia por ley es otorgado por el Reafuc y por el Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (Iitcup). Entre los requisitos para obtener el registro figuran: solicitud, carné, ser mayor de 21 años, certificado de domicilio emitido por la Felcc; certificado de antecedentes penales emitidos por el Tribunal de Justicia y diferentes unidades policiales. Los registros se entregan en un plazo de 10 días.