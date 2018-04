La Central Indígena tomó la alcaldía de Concepción

Con petardos y luciendo pancartas con mensajes en contra de la gestión del alcalde David Mollinedo, miembros de la Central Indígena cerraron por la fuerza el edificio municipal de Concepción este lunes. Reclaman la conclusión de obras y mejoras en los caminos, además del cumplimiento de un acuerdo firmado en noviembre de 2017.

Según David Asad, comunario de San Lucas, el burgomaestre se había comprometido a realizar las gestiones para desembolsar la contraparte de los proyectos programados dentro del Fondo Indígena, pero que hasta ahora no se han echo efectivos. "Necesitamos sacar nuestros productos, nosotros no somos su juguete. Él firmó un compromiso y hasta ahora no lo ha cumplido", dijo a EL DEBER Radio.

El descontento, aseguran, se incrementó por una falta de mantenimiento en los caminos y la no entrega de material escolar a los colegios, por lo que también piden su renuncia. "Queremos que se vaya a su casa. Él tiene una profesión, que se dedique a ello y que deje su cargo a otra persona", apuntó.

De momento, ni el alcalde ni ningún otro funcionario municipal ha brindado una declaración respecto al tema, pero se puede apreciar en la cuenta de Facebook del municipio, la realización de algunas obras en beneficio de los vecinos.