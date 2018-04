Juicio terrorismo II se inicia la segunda quincena de mayo

La presidenta del Tribunal Quinto de Sentencia, Nancy Altuzarra, indicó a la agencia de noticias Erbol que en la segunda quincena de mayo se iniciará el juicio por el caso de supuesto terrorismo II.

No dio una fecha exacta, pero aseguró que los jueces técnicos que conforman el tribunal se trasladarán de La Paz a Santa Cruz, debido a que la totalidad de los imputados radican en la capital cruceña.

Responde Costas

El gobernador Rubén Costas, que luego de las investigaciones que se hicieron en su contra no fue incluido en el caso terrorismo II, dijo ayer que le tenía sin cuidado este proceso y que deberán crear el caso terrorismo III, IV y V, pero que no podrán incriminarlo.



“Cada vez me sentencian con esos pasquines que sacan en mi contra”, dijo el gobernador, que recordó que él fue el primero en salir a señalar que todo fue montado por el Gobierno.

Costas dijo que no tiene temor a los juicios, que no lo amedrentarán y aseveró que el Gobierno se inventará otras causas para atacarlo. “Yo no me dejé extorsionar nunca”, aseguró el gobernador, al que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó como un ‘culpable político’ del caso y le quitó la responsabilidad jurídica.