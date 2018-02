Jueces y fiscal reciben medidas sustitutivas; Reynaldo fue hostigado

Los jueces Yaneth Mojica Peña y Luis Alberto Paz Casupá (del Tribunal 12.º de Sentencia), imputados por resoluciones contrarias a la ley y retardación de justicia, junto al fiscal Marcelo Delgadillo, procesado por incumplimiento de deberes, se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención consistentes en arraigo, presentación de garantes y apersonamiento ante el juez cada 15 días.



La determinación fue tomada por el juez Martín Camacho, después que la audiencia se suspendiera en siete oportunidades. La defensa de Reynaldo apelará.



Hostigamiento

“Por qué no vas a trabajar si ya estás libre… andá buscá trabajo”. Así se dirigió un sujeto a Reynaldo Ramírez, antes de la audiencia, lo que quedó registrado en un video. El afectado se molestó, pero no respondió a la provocación. Recordó que estuvo preso injustamente, que quedó endeudado, sin trabajo y esperando un resarcimiento económico que no llega.



La presidenta de la Asociación de Víctimas Judiciales, Isabel Avendaño, atribuyó el hostigamiento a un familiar de la jueza imputada y el abogado de esta dijo que alguien le comentó el incidente, pero que su defendida no le refirió nada del incidente.