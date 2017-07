José Pedro Taques: “Para combatir el crimen hay que hablar del tráfico de drogas”

Al crimen organizado hay que combatirlo con la Policía, pero no solo con ella, sino con desarrollo, afirma el gobernador del estado brasileño de Mato Grosso, José Pedro Taques. También afirma que se debe analizar el narcotráfico y los problemas en la frontera entre ambos países. Ayer, en San Matías, Taques conversó con EL DEBER.

¿Cuál es la situación de la criminalidad en Mato Grosso y cómo repercute en Bolivia?

Hemos disminuido la criminalidad en nuestro estado, mas no se puede combatir sin hablar de tráfico de drogas y de la extensa frontera, por eso es importante la inauguración de esta Estación Policial en San Matías.

Pero, para combatir la criminalidad en la frontera, no solo se lo hace con la Policía, también con desarrollo, porque si no, aunque se construyan muchas EPI, no se va a solucionar.



¿Qué información manejan del PCC?

Nuestra secretaría de seguridad tiene datos levantados del PCC en Bolivia, pero por cuestiones de seguridad no los podemos manifestar.



¿Cómo se combate a esta organización criminal?



Se la combate con la Policía, con represión respetando los derechos fundamentales, y con desarrollo de esta región para que los ciudadanos brasileños y bolivianos no sean llevados hacia el crimen por estas organizaciones.



En cuanto a desarrollo, usted habla de la necesidad de integración carretera y aeroportuaria con Santa Cruz.

Así es. En cuanto a aviación, solo falta autorización del Estado boliviano. Conversé con el ministro (de Desarrollo Social, Daniel) Barros y va a resolverlo en los próximos 30 días.

Entre Cuiabá y Santa Cruz hay una hora de vuelo, nos queda más cerca que Brasilia y podemos tener combinaciones hacia Estados Unidos y Europa.



¿Y la carretera?

En cuanto a la carretera, los 315 kilómetros de San Matías a San Ignacio permitirán que podamos comprar urea a Bolivia, gas y fomentar el comercio interregional. Nosotros traemos urea de Rusia y Catar, pero tenemos las condiciones para comprar, con todos nuestros productores de nuestro estado, toda la urea boliviana. Bolivia solo consume el 20% de la urea que produce y el resto no da ni un tercio de lo que nosotros consumimos. Evo Morales ya demostró tener en cuenta hacer esta habilitación.



¿Qué otros beneficios hay?

El pueblo brasileño podrá conocer las misiones jesuíticas de la Chiquitania y habrá más interacción comercial entre ambos países. Mi sueño es que nuestra integración salga del papel y pueda hacerse realidad.