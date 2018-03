José Luis Quiroga: “La instrucción para el traslado de ‘Oti’ ya ha sido dada a la Policía”

Hace 2 horas

Una semana después del motín en el penal de Palmasola, que derivó en la fuga de seis internos, cuatro de los cuales ya fueron recapturados y dos aún están prófugos, desde el Viceministerio de Régimen Interior y Policía se asegura que ya se ordenó el traslado de Víctor Hugo Escobar Orellana, más conocido como ‘Oti’, un reo sentenciado a 30 años por asesinato, líder de los reclusos del PC-4, área en la que vive más del 70% de los reos de la cárcel, y que es apuntado por los internos y sus familiares como el promotor de la violencia en la cárcel.



Se indicó que la verdadera razón del motín era una pugna interna en el interior del penal, ¿qué pelean en realidad los reclusos de Palmasola?

Se había tomado la decisión del traslado de los niños a raíz del caso de la niña que fue vejada en el penal. En principio el motín era por este motivo, pero cuando se identifica que la población de niños es mínima y la mayoría de los padres están de acuerdo con la salida de sus hijos, se pide una investigación a la Policía y la información que se recibe es que el verdadero motivo del motín fue por pugnas de poder. Hay que recordar lo ocurrido en 2014 cuando hubo un enfrentamiento entre dos grupos, pelea que sigue hasta ahora.



¿Pero qué pelean los reos?

La Ley de Ejecución de Penas establece que los internos pueden elegir a dos delegados. El espíritu de esto es que ellos sean los portavoces de los internos; sin embargo, el beneficio se mal utiliza, ya que se crean estructuras de poder internas que no deberían existir. En Palmasola los delegados, luego de ser elegidos como representantes, toman el control a través de sus regentes de disciplina y coaccionan a los demás internos. Los delegados tienen participación en varias tareas, privilegios que generan las pugnas internas. Estos grupos coaccionan, manipulan y cobran, por eso es que se ha pedido la desarticulación de estas organizaciones.



¿Ya se trasladó a diez internos de la anterior estructura de control en el penal, pero aún ningún instigador o líder del motín ha sido identificado?

Estamos trabajando. El anterior regente era el interno Leónidas y en su oportunidad se lo trasladó por peleas internas. Luego ganó Oti y el anterior grupo quedó reducido. En el último motín, que supuestamente se generó por el traslado de los niños, en realidad lo que buscaban era eliminar a ‘Killy’ y a su gente. Lo que buscaba Oti era tener un control hegemónico del penal de Palmasola.



¿Por qué no se traslada a Oti?

Se está trabajando en eso. Se pidió el traslado de ellos, el hecho que anunciamos la anterior semana sobre la desarticulación de los grupos corresponde a los traslados de estas personas. Se ha pedido eliminar a estos grupos, realizar los traslados, como debería ocurrir en cualquier sistema penitenciario, con la finalidad de evitar un futuro enfrentamiento como el ocurrido en 2014 y esto significa identificar a los que generan violencia, luego hacer las resoluciones y proceder a su cambio de cárcel. El traslado tendrá sus grados de complejidad, pero la decisión es desarticular a estos grupos de poder y que la Policía tome el control, para evitar un enfrentamiento como en 2014.



¿Cuándo se traslada a Oti?

Como dice la Policía, está con día D y hora H. Él (Oti) está en la población y la instrucción ya fue dada a la Policía, que verá el mejor momento y la mejor manera para realizar este traslado.



¿Cuántos policías se sumarán a las tareas de Palmasola?

Se pidió tomar el control de las 14 torretas de Palmasola, donde trabajan unos 120 policías, la mitad un día y la mitad al otro día. Se ven mermados porque varios salen como escoltas a procesos judiciales y hay un momento que todo colapsa. Se ampliará con 28 policías más, para que sumen al control de las torretas.



¿Se confirmó que en Palmasola los reos tienen armas?

No descartamos que podamos encontrar armas al interior del penal y se verificará que eso existe o no cuando se haga una requisa detallada, tarea que ya hemos instruido.