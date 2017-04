Johnny y Lino se enfrentan con denuncias

Johnny Fernández, concejal y líder de UCS, declaró ayer ante la Fiscalía por una denuncia presentada en su contra por Abad Lino, ex subalcalde municipal y presidente de la Federación Departamental de Juntas Municipales (Fedjuve), quien sostiene que el edil no tiene solvencia fiscal (requisito para aspirar al cargo electivo) y que presentó documentación adulterada e incompleta para candidatear en 2015 y habilitarse al cargo este año.



A nombre de Fedjuve, Lino procesó al exalcalde cruceño, al que llamó “corrupto”, y pide que sea suspendido del curul, para luego anunciar que ampliará la querella pronto. “Tenemos las pruebas, obviamente, en fotocopias, de que el ‘angelito Johnny Fernández’ se hizo la burla de la población, que presentó un reporte incompleto de Contraloría al Órgano Electoral”, acusa Lino.

Una vez concluida su declaración informativa ante el fiscal, Fernández, que se retiró sin medidas judiciales en su contra, dio dos mensajes: “este proceso es político, pero no me van a detener porque voy a seguir fiscalizando firmemente los 70 casos de corrupción de la Alcaldía de los que habló la Secretaría de Transparencia”; y además que “Lino es un ‘funcionario municipal apadrinado’, porque está haciendo estas denuncias falsas en horarios de trabajo, pero no importa”. Para Fernández hay voces del oficialismo municipal ‘muy incómodas’ con su forma de trabajo.

Se endurece la pelea

El entorno del ucesista sugiere que Lino tiene vínculos con el concejal Rommel Pórcel y dijo que tiene registro de funcionario. En la web de la Contraloría, Lino figura con una declaración jurada del 21 de diciembre de 2016 y en calidad de funcionario de la Alcaldía. “Delito es ser corrupto, como el angelito Fernández”, respondió Lino, molesto por las insinuaciones de actuar por política.