John Arandia declaró por el caso de supuesto terrorismo

"Mi trabajo periodístico está sujeto a la Ley de Imprenta; me adhiero al secreto de fuente. No voy a revelar la fuente del video soborno", dijo el periodista paceño John Arandia hoy en su declaración por el caso de supuesto terrorismo, que fue citado como testigo de descargo por el procesado Alcides Mendoza.

Tras su declaración, el comunicador señaló que sentía que lo han tomado como una persona que hable de lo que han hecho los medios en la cobertura de este asunto."Lo que más me sorprende es que pese a las reiteradas veces que he dicho que no voy a revelar la fuente del ‘videosoborno’ me lo siguen preguntando", acotó.

El inicio de la audiencia se demoró más de media hora por observaciones de la parte acusadora sobre la identidad del periodista, cuyo nombre es Juan Ernesto y su seudónimo "John" que dijo usar hace más de 20 años.