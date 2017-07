Un sistema de transporte masivo con buses articulados y con carriles exclusivos para estos buses es una de las propuestas que hace la cooperación japonesa JICA para que los municipios del área metropolitana (Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, El Torno, Cotoca y Warnes) pongan en marcha hasta el año 2035, para descongestionar el tráfico vehicular.

Además de los buses articulados para trasladar a la mayor cantidad de pasajeros, se debe construir una autopista que abrace a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tres puentes, una gran avenida que conecte a Porongo con las comunas de la zona norte y que Cotoca y Warnes tengan una circunvalación acompañada de una estación (terminal) de frecuencia para así transportar a los pasajeros hacia Santa Cruz de la Sierra.

El estudio japonés descarta la puesta en marcha de un tren metropolitano con el argumento de que no hay la cantidad de pasajeros necesarios para su implementación.

Los resultados de este estudio, denominado Plan Maestro de Mejoramiento de Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz, fueron divulgados ayer a las autoridades de los seis municipios y representantes de otras instituciones en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA), de la Gobernación. Hoy será expuesto al gobernador Rubén Costas y a los alcaldes de los seis municipios que conforman el área metropolitana.



De hacerse viable el planteamiento de la cooperación nipona, se necesitará invertir 1.863 millones de dólares para construir la infraestructura vial, el transporte público, un estudio de gestión de tráfico y el sistema de drenaje.



Con base en esa exposición, el secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Hugo Sosa, explicó que el estudio recomienda construir canales de drenaje fluvial para dirigir el agua hacia el Río Grande y así solucionar el problema de inundaciones que tiene la comuna cruceña cuando registra una intensa lluvia de más de dos horas continuas.



De hacer viable canales para desviar el agua hacia el Río Grande, el director del Transporte de la Gobernación, Wilfredo Reyes, explicó que se tendrá un sistema de mantenimiento de las aguas en esos canales para evitar que en época de verano no estén vacíos ni se llenen de basura, además cada cierto tiempo se deberá hacer el desagüe de esos conductos.

Más datos del proyecto

El estudio

La Gobernación y la Cooperación Japonesa vienen trabajando desde 2015 en la elaboración de un Plan Metropolitano de Transportes. Este plan demandó una inversión de $us 4 millones.



La muestra

Para realizar el estudio se hicieron encuestas a 16.000 personas que habitan en los seis municipios que conforman el área metropolitana.



Tiempo de estacionamiento

El estudio también muestra que el tiempo de estacionamiento de los motorizados en las calles es entre 15 y 16 minutos y eso provoca la saturación del tráfico de motorizados.



Las ciclovÍas

Las ciclovías que hay en algunas zonas de la capital y en otros municipios son espacios utilizados para el entretenimiento.

Encuesta a 16.000 hogares



De acuerdo con la explicación que hicieron los representantes de JICA, la encuesta, que se hizo a 16.000 hogares entre 2016 y 2017, arrojó datos del modo de transporte que usa el ciudadano, el tiempo de parqueo de los vehículos en las zonas urbanas y las vías más transitadas en horario pico, además da cifras de la proyección de crecimientos que tendrán esos seis municipios hasta el 2035.



Los principales problemas que atraviesa el transporte en Santa Cruz va desde el congestionamiento vehicular, falta de parqueos y mecanismos de uso de suelo para el transporte público, explicó el director representante residente del JICA en Bolivia, Yoshikazu Tachihara.



Por ejemplo, la muestra arrojó datos de que el 42% de la población se transporta en microbuses, el 21,3% lo hace en automóviles particulares, el 24,8% utiliza transporte no motorizado, el 2,7% usa taxis, el 2,9% se traslada en mototaxi y, por último, el 1,9%, en motocicleta.



De estas cifras, lo más alarmante es el alto porcentaje de las personas que viven en las zonas urbanas de las ciudades y que se trasladan en sus propios motorizados, lo que hace que las vías se vean saturadas de carros particulares.



Esta situación, según Sosa, es contraria a la que se registra en otros países, como Japón, donde el grueso de la población que usa motorizados particulares es la que vive alejada de las zonas urbanas, mientras que los que viven por el centro lo hacen en transporte público. Por ejemplo: en los municipios de Cotoca y Warnes los ciudadanos utilizan las motocicletas para transportarse de un lugar a otro.



En la capital cruceña, en horario pico (a las 7:00) circulan 1.377 micros con 57 líneas y la demanda de pasajeros es de 20.000.

También se ha evidenciado que la mayor cantidad de gente se traslada desde las zonas suburbanas o rurales hacia el centro capitalino para cumplir con sus trabajos; por ejemplo: las zonas de mayor concentración son los mercados populares, como Abasto, Los Pozos, Mutualista y La Ramada, mientras que la concentración de estudiantes está en la zona de las universidades, como la Autónoma Gabriel René Moreno, Utepsa, Udabol y Domingo Savio.



Frente a esa situación, el secretario de Obras Públicas de la comuna cruceña, Freddy Arauco, dijo que una vez que se concrete el traslado de los mercados se descongestionará el centro capitalino.

Tres municipios crecerán más en población hasta el 2035

De acuerdo con la proyección del estudio de JICA, Santa Cruz de la Sierra, Cotoca y Porongo son los municipios que mayor crecimiento poblacional tendrán hasta el 2035.



Según estos datos, para el 2020 se proyectan 1.661.032 habitantes en la capital cruceña y para el 2035 se estima que duplicará su población, tendrá 2.044.558 ciudadanos.



En este mismo periodo Cotoca pasará de tener 113.376 habitantes a 260.968, mientras que Porongo de 53.746 a 132.891. La Guardia no crecerá en la misma proporción, pues se estima que su población pasará de 126.093 en 2020 a 169.632 en 2035; al igual que El Torno, de 65.012 a 78.851; y Warnes, de 210.404 a 391.088 habitantes.



Sin embargo, el secretario de Obras Públicas de la comuna cruceña, Freddy Arauco, que participó de la presentación del estudio, objetó esa proyección basada en los datos del censo 2012, pues -a su criterio- para el año 2035 Santa Cruz de la Sierra tendrá una población superior a los cinco millones de habitantes.

La presidenta del Concejo Municipal de la comuna capitalina, Angélica Sosa, también se refirió ayer al estudio del JICA durante la sesión ordinaria. Indicó que Santa Cruz de la Sierra concentra el 62% de la población de todo el departamento cruceño y también el transporte público urbano, ya que la sumatoria de la movilidad urbana de los municipios de Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno y Warnes no llega ni al 20 por ciento. “¿Dónde se conjetura el transporte público masivo? Se llama Santa Cruz de la Sierra”, dijo Sosa. / DO