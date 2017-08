JICA plantea nueve vías de transporte para área metropolitana cruceña

El proyecto que presentó la Cooperación Internacional Japonesa (JICA) para modernizar el sistema de transporte público del área metropolitana que conforman los municipios de Santa Cruz de la Sierra, El Torno, La Guardia, Porongo, Warnes y Cotoca contempla una red de nueve líneas de Bus Rápido de Transporte (BRT).



El denominado Plan maestro para la mejora del transporte del área metropolitana de Santa Cruz, que realizó la cooperación japonesa, plantea que paralelo a la implementación de los BRT con carriles exclusivos, se pongan en vigencia los servicios de buses alimentadores, así como las vías para el transporte mixto.



Por ejemplo, en la ruta 1 (de norte a sur), el recorrido de los BRT bajaría del norte de la ciudad, pasando por la avenida Cristo Redentor, llegaría a la calle 21 de Mayo y saldría a la avenida Santos Dumont. En sentido contrario (de sur a norte), recorrería la calle España para salir a la Cristo Redentor.



Según la explicación que dieron por separado Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas de la Gobernación, y Wilfredo Rey, de la Dirección de Transporte, JICA plantea, por ejemplo, que el recorrido de los buses articulados por la calle 21 de Mayo y España sea en contra ruta con la finalidad de evitar que un conductor particular se meta a la ruta exclusiva de los buses de transporte público. “Aquí se tiene que hacer una campaña de educación vial, tanto para el peatón como para los conductores”, dijo Sosa.

Otra de las propuestas está referida a que los anillos de circunvalación de la capital cruceña sean de uso exclusivo.



De hacerse viable este plan maestro de transporte hasta el 2035, la ruta 5 (tercer anillo) comenzaría en la avenida Santos Dumont hasta la avenida Virgen de Cotoca; mientras que la ruta 6 (segundo anillo) sería una vía exclusiva para los buses articulados. Además, se tendría que construir algunos puntos estratégicos para las estaciones (terminales) para que suban y bajen los pasajeros, y también para que compren los boletos.



También recomienda que en el lugar donde estén ubicadas las terminales se levante una acera o plataforma con una altura considerable a fin de evitar cualquier accidente con los usuarios del transporte rápido.



La ruta 7 (el primer anillo), según el estudio, deberá convertirse en un recorrido exclusivo al igual que la ruta 8.

Para los buses que vienen desde La Guardia, se propone que estos lleguen hasta el centro de la capital cruceña y hagan su recorrido por el primer anillo. No obstante, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno municipal no está de acuerdo con este planteamiento y pide que se hagan ajuste. La propuesta de la comuna es que los buses del transporte público que vienen de la doble vía a La Guardia solo ingresen hasta el segundo anillo.



Otra ruta como la 3, que conectará a los municipios de Porongo y La Guardia con la capital cruceña, llegaría hasta la avenida Roca y Coronado, recorrería la calle Charcas, la avenida Virgen de Cotoca y saldría en línea recta. En sentido contrario el recorrido sería por la Roca y Coronado y las calles Florida, Arenales y Charcas, explicó el responsable de la Dirección de Tráfico y Transporte de la Gobernación, Wilfredo Rey.

La visión del municipio

Por su lado, autoridades del gobierno municipal cruceño como el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, y la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, hacen sus reparos a la propuesta de JICA no solo en cuanto a la proyección que se hace del crecimiento poblacional, sino también al paso de los buses articulados por el centro histórico de la ciudad capital, y, entre otros, la construcción de puentes sobre el río Piraí.



Sobre este último punto, Sosa expresó su desacuerdo con el planteamiento de construir una carretera a lo largo del río Piraí, de interconexión entre la antigua ruta a Cochabamba y el norte de Santa Cruz, pues en su criterio esto afectará el cordón ecológico.



Explicó que dentro del plan de movilidad urbana que tiene la comuna cruceña, se propuso interconectar ambas carreteras por el sexto anillo de circunvalación paralelo al cuarto anillo.

Sosa dijo, además, que espera que el sistema de transporte propuesto ayude a aumentar la movilidad urbana y el acceso al servicio de transporte público, que integre el área metropolitana con la red vial, que apoye el desarrollo urbano sostenible y que cuide la seguridad vial.



En cuanto a la propuesta de construir canales pluviales para desviar el agua hacia el Río Grande, la presidenta del Concejo afirmó que lo ideal sería ampliar los canales; sin embargo, esto demandaría muchos costos. En tal sentido, la propuesta de la Alcaldía cruceña es “ampliar el canal más hacia la zona norte y sobre los otros canales crear otro tramo que venga desde la zona sur hacia el norte y así reunir las aguas pluviales que están más al norte”.



Para Landívar, los cambios en el sistema de transporte urbano en el centro de la ciudad que plantea la cooperación japonesa contradicen el plan municipal de reordenamiento del tráfico vehicular, que busca despejar el centro histórico hacia afuera, porque propone el paso de dos línea paralelas de buses articulados.



“Meter dos líneas paralelas de transporte rápido no condice con lo que queremos para esta ciudad”, dijo el secretario de Comunicación y explicó que la observación que hace la municipalidad es porque se oponen a que esas dos rutas de transporte rápido pasen a dos o tres cuadras de la plaza 24 de Septiembre.